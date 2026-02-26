Controladores aéreos levantaron el paro de jueves y viernes en todo el país pero continuarán el fin de semana

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos, anunció este jueves que levantó una medida de fuerza que iba a comenzar hoy a la tarde en todos los aeropuertos de Argentina, en reclamo por mejoras salariales.

La protesta fue pospuesta por ahora para este jueves y viernes por la apertura de una mesa de diálogo. Aunque podría retomarse el próximo sábado 28 de febrero según el cronograma confeccionado días atrás.

La Secretaría de Trabajo recibió esta tarde la comunicación formal por parte del gremio de la suspensión de la medidas sindicales "con el objetivo de facilitar el diálogo" y "garantizando la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional".

La cartera laboral abogó en un comunicado por "avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo" y ratificó que "continúa promoviendo instancias de diálogo entre las partes, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico".

El Ministerio de Capital Humano, del que depende Trabajo, expresó también su "compromiso con el sostenimiento del funcionamiento de los servicios esenciales y con la promoción del diálogo social como herramienta para la resolución de los conflictos laborales".

De acuerdo con el cronograma difundido en su momento por el sindicato, la protesta se iba a desarrollar mediante un esquema de paros escalonados que iba a comenzar hoy a las 15 y se extendería hasta el lunes 2 de marzo.

Por este motivo, las eventuales acciones sindicales se aplicarán en distintas franjas horarias cada día y podrían generar demoras y reprogramaciones en los vuelos, ya que impedirá los despegues durante los períodos de huelga. Afectará tanto a la aviación comercial regular como a los servicios privados.

Las huelgas continuarán durante el fin de semana, dado que el sábado habrá paro de 13 a 16 y afectará a la aviación general y no regular, indistintamente del destino . Se trata de vuelos privados tipo charters, de entrenamiento, turismo o aviación agrícola por poner ejemplos. No afectará vuelos comerciales.

El domingo 1° de marzo la medida se concretará de 9 a 12, pero solo para los vuelos comerciales con destino nacional .

El lunes 2 de marzo, en su último día previsto en el cronograma de paros, la huelga será de 5 a 8, nuevamente para toda la aviación. Cabe aclarar que la restricción de los despegues no afectará los vuelos que estén en marcha.

Al sindicato se plegaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

La medida de fuerza se definió días después de que el Gobierno desactivara, mediante una conciliación obligatoria , el paro previsto para la semana pasada.

El gremio recordó que, como es habitual ante este tipo de medidas de fuerza, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios y humanitarios, como misiones de búsqueda y salvamento.

En el marco de la conciliación obligatoria dictada a fines de enero por el Gobierno de Javier Milei, cuando logró desactivar otro fuerte cronograma de huelgas en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo , la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) mantuvo diversas reuniones con la dirigencia gremial de Atepsa pero no llegaron a un acuerdo.

Los controladores consideraron que había ya un plazo "agotado en todas las instancias de diálogo" y apuntó que pasaron "veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso".

El jueves último, cuando se hizo el paro general de la CGT y el Congreso trató en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral, los controladores marcharon en todo el país en rechazo a esa iniciativa del oficialismo al considerar que "avanza sobre las condiciones de trabajo, los salarios y el derecho constitucional a huelga".

