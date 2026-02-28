La enredadera que da frutos comestibles y flores exóticas: por qué es una de las más elegidas

La Passiflora edulis , más conocida como maracuyá , es de esas enredaderas que lo tienen todo. Funciona como ornamental por el impacto de sus flores, pero también como productiva gracias a sus frutos aromáticos y agridulces , muy valorados en la cocina. En pocos meses puede cubrir una pérgola o un muro y cambiar por completo la estética del jardín.

Su mayor virtud es esa doble función: decorar y dar cosecha. Mientras despliega una floración llamativa, también prepara frutos listos para aprovechar en jugos, postres o mermeladas.

Entre sus rasgos más distintivos se destacan:

La forma de la flor llamó tanto la atención de los primeros europeos que llegaron a América que la asociaron con símbolos de la Pasión de Cristo. De ahí surgió el nombre “fruta de la pasión”, que todavía hoy acompaña a esta planta tan singular.

La Passiflora edulis es una enredadera trepadora no parásita que puede alcanzar hasta nueve metros de longitud en condiciones favorables.

El fruto es una baya de entre 4 y 10 centímetros de diámetro. Su interior contiene pulpa aromática y numerosas semillas pequeñas también comestibles.

El maracuyá no solo aporta sabor, también ofrece beneficios nutricionales. Cada 100 gramos contienen aproximadamente:

Se utiliza en jugos, postres, mermeladas y salsas, y su aroma intenso lo convierte en un ingrediente estrella en la cocina tropical.

Aunque es originaria de regiones cálidas de América del Sur y Centroamérica, puede adaptarse a distintos climas si recibe los cuidados adecuados.

Su vida útil productiva suele ser intensa durante varios años, aunque generalmente no supera la década.

En zonas cálidas o subtropicales puede producir abundantes frutos durante la temporada, convirtiendo al jardín en un espacio no solo decorativo sino también comestible.

