Mar del Plata: la acusaron de estar con el marido de una de sus amigas y la golpearon brutalmente

NACIONALES

Una joven de 27 años fue brutalmente agredida por dos amigas que la acusaron de haber estado con el marido de una de ellas . Las mujeres la llevaron engañada a un descampado, donde la emboscaron y le cortaron la cara y el pelo .

El hecho ocurrió el pasado martes en el límite de los barrios Jorge Newbery y Carie, en Mar del Plata. La víctima, identificada como Milagros, sufrió golpes tanto en el rostro como en el cuero cabelludo y tuvo que recibir asistencia médica .

Todo pasó cuando una amiga le pidió a Milagros que la acompañe a comprar unos souvenirs para su hijo y la pasó a buscar por su casa del barrio Regional en un Peugeot 308 gris.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223 , en el camino, la amiga le dijo que se desviaría para comprar marihuana . Así fue como llegaron a la zona de Alvarado y Tandil, donde llegó la segunda amiga en otro auto e increpó a Milagros: “Sos re cara rota. Estás con ella cuando estuviste con el marido” .

Las tres bajaron de los coches y empezaron una discusión que derivó en violencia física. Las amigas de Milagros empezaron a golpearla y en un momento sacaron un cuchillo con el que le cortaron la cara , mientras grababan la agresión con su celular, según consta en la denuncia.

La abuela de la víctima, expresó su indignación por el ataque que sufrió su nieta: “Citaron a mi nieta para compartir algo como cualquier día ya que son amigas pero todo terminó en una pesadilla . Le cortaron la cara y el pelo y la abandonaron en un descampado. Se hacen las amigas y le cortaron la cara ”.

Milagros fue trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) donde le realizaron las primeras curaciones y luego realizó la denuncia ante las autoridades. La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el uso de arma blanca y quedó a cargo de la UFI CTCP.

Fuente: TN