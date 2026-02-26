La decisión de la familia del joven que recibió un piedrazo cuando iba en moto y terminó con muerte cerebral

Mateo Cuello sufrió muerte cerebral después de recibir un piedrazo en la sien mientras manejaba su moto . El joven de 19 años fue atacado durante la madruga del martes en Villa Dolores, Córdoba.

Su familia tuvo que tomar una difícil decisión después de que los médicos confirmaran que el estado de Mateo era irreversible: en medio del dolor, aceptaron donar sus órganos .

“ Los órganos que se van a donar son los riñones, el hígado y las córneas . Por estudios se determinó que el corazón y los pulmones no estaban aptos”, detalló el director del Hospital Regional de Villa Dolores, Ramiro Papera, en diálogo con La Otra Mirada .

Según dijo Papera, el procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23 de este miércoles y los órganos fueron trasladados hacia el aeropuerto de Villa Mercedes , San Luis, debido a que el de Santa Rosa del Conlara se encontraba cerrado.

“ Fue una situación sumamente delicada , penosa. Entendemos a los familiares por el dolorosísimo momento que estuvieron viviendo y que aún padecen, por eso hicimos el procedimiento con la mayor cautela posible ”, aseguró.

En redes sociales, un amigo de Mateo Cuello lo despidió con un sentido posteo en el que destacó su afición por las motos .

“Hoy tengo que aceptar que ya no estás con nosotros, sin dudas fuiste el mejor piloto a lo lejos, la tenías re clara rey . Descansá en paz hermano, la peleaste hasta el final. Me quedó con tus mejores recuerdos", escribió.

Fuente: TN