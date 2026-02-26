Era profesor, formó una familia y durante años ocultó que había asesinado a 53 personas

NACIONALES

El estremecedor caso del “Carnicero de Rostov” es nada menos que un profesor que asesinó y mutiló a más de 53 personas. Su historia representa uno de los capítulos más oscuros de la criminalística por la crueldad y prolongada impunidad que mantuvo.

La vida de Andréi Chikatilo comenzó en 1936, en una Ucrania azotada por la hambruna y la Segunda Guerra Mundial.

Estos años de privaciones y relatos familiares sobre canibalismo marcaron profundamente su psiquis, desarrollando una personalidad retraída, temerosa y llena de resentimientos sociales que ocultó durante gran parte de su vida adulta.

A pesar de sus traumas, logró establecerse en la sociedad soviética como un hombre común. Se casó, tuvo dos hijos y trabajó como profesor de literatura . Sin embargo, su carrera docente terminó tras serias acusaciones de abuso, lo que lo llevó a trabajar en una empresa de materiales de construcción que requería constantes viajes.

Este nuevo empleo fue el escenario ideal para sus crímenes. Al desplazarse por distintas localidades en tren, Chikatilo encontraba a sus víctimas en estaciones y paradas de colectivos.

Su apariencia de hombre mayor e inofensivo le permitía acercarse a niños y mujeres jóvenes sin levantar la mínima sospecha de los transeúntes.

El contexto político de la Unión Soviética favoreció su accionar delictivo. Las autoridades sostenían que los asesinos seriales eran un producto de la degradación capitalista, por lo que se negaban a aceptar que un fenómeno así ocurriera en suelo socialista.

Esta ceguera ideológica permitió que el criminal actuara impunemente durante doce años. Cada ataque era más brutal que el anterior. El asesino no solo buscaba la muerte de sus víctimas, sino que realizaba actos de mutilación y canibalismo.

Según expertos, estas acciones eran una respuesta a sus propias frustraciones personales y biológicas, encontrando en la violencia extrema el único método para obtener satisfacción.

En 1984, la policía estuvo cerca de detenerlo cuando fue sorprendido con elementos sospechosos en su valija. No obstante, debido a su perfil de ciudadano integrado y la falta de coordinación forense de la época, fue liberado . Chikatilo continuó su rastro de sangre por varias provincias más, sumando decenas de víctimas a su lista.

La captura definitiva ocurrió en 1990, tras una vigilancia exhaustiva en zonas ferroviarias. Fue el psiquiatra Alexander Bukhanovsky quien logró quebrar su silencio.

Al leerle un perfil psicológico que describía con exactitud sus sentimientos más profundos, el criminal rompió en llanto y confesó haber cometido más de cincuenta homicidios .

El juicio fue un evento mediático sin precedentes en la Rusia post-soviética. Protegido por una jaula de hierro para evitar ataques de los familiares, Chikatilo intentó fingir locura sin éxito. Finalmente, en 1994, recibió la pena capital mediante un disparo, terminando así con la existencia del mayor depredador de la historia rusa.

Fuente: TN