Juicio a Felipe Pettinato: qué dijo de su adicción a las drogas y el duro testimonio de la mamá del neurólogo fallecido

Felipe Juan Pettinato (32) se sentó frente a la cámara y escuchó atento la acusación en su contra. Tomó mate, habló con alguien detrás de cámara e hizo uso de su derecho al negarse a declarar en la primera audiencia del juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo (43) .

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle serán los encargados de decidir si es culpable o no del delito de estrago doloso seguido de muerte , que prevé penas de 8 a 20 años de prisión.

El 16 de mayo de 2022, el hijo del ex saxofonista de Sumo Roberto Pettinato estaba en su departamento de Palermo cuando -de acuerdo a la acusación fiscal- inició un incendio "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Mientras la secretaria Cynthia Báez Zavalla leía la acusación en su contra, Pettinato se mostró conmovido al escuchar los hechos que lo llevaron a juicio.

Además, reconoció haber tenido una adicción a los estupefacientes y advirtió ante el tribunal que consumía "de forma diaria" psicofármacos y cocaína, aunque "especialmente psicofármacos". También aclaró que hace dos años dejó la situación de consumo y que continúa realizando una rehabilitación por sus adicciones.

Nunca estuvo claro qué vínculo tenía Rodrigo con Pettinato ni por qué estaba esa noche en su departamento. Lo cierto es que ambos compartieron el día y el neurólogo terminó muerto como consecuencia del incendio.

Delia Beatriz Muzio (81), la mamá de Melchor Rodrigo, fue la primera testigo del juicio y contó que conocía a Pettinato "de las incontables veces" que su hijo lo atendió. También que había pasado tiempo en la casa familiar y que su hijo planeaba mudarse a Estados Unidos junto a su pareja.

"Me acuerdo que mi hijo había estado toda la noche despierto preparando una conferencia que tenía que dar para Francia, a la cual él le daba mucha importancia. Me dijo que se iba a lo de Felipe porque él lo había llamado porque se sentía mal y además dijo que no le andaba el micrófono", recordó Muzio sobre ese día.

Además, repasó que durante la tarde se comunicó con el teléfono celular de su hijo para preguntarle cómo le había ido y fue Pettinato quien atendió: "Me dijo que mi hijo estaba tratando de descansar un poco y que por eso atendía él, que había salido todo bien pero que estaba un poco molesto porque se cortaba Internet pero que salió bien. Le dije que bueno, que le deje dicho que llamé y corté".

Más tarde -contó la mujer-, Tomás Melchor Rodrigo, el padre de la víctima, se comunicó para preguntarle si regresaría ya que a la medianoche era el cumpleaños de su madre. El neurólogo les habría respondido, según la declaración, que tardaría una hora en regresar.

"Me fui a dormir y al otro día me desperté con llamados y mensajes preguntándome por él hasta que vino la Policía y me llevaron a reconocer el cuerpo. Y era Melchor" , lamentó la mujer al recordar con angustia el momento en que conoció que su hijo había muerto en el incendio.

Al finalizar, la mujer cerró con una pregunta que la acompaña hace cuatro años: " Yo lo que quiero saber es por qué no se metió a ayudarlo . Si estaba dormido, por qué no lo ayudó a salir de ahí, esa es la pregunta que yo me hago y a la que todavía no le encuentro respuesta".

La investigación estuvo en manos fiscal Martín Mainardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, que terminó por imputarlo por estrago doloso seguido de muerte.

Finalmente, la causa fue elevada a juicio a mediados de 2024 y recayó en el TOC N° 14. En el juicio, la representación del Ministerio Público Fiscal está en manos del fiscal Fernando Klappenbach.

Felipe es el segundo de los cinco hijos de Roberto Pettinato. Sus hermanos son Homero, Tamara, Esmeralda y Lorenzo, de los dos matrimonios que tuvo su padre.

Durante estos casi cuatro años atravesó un proceso de rehabilitación por sus adicciones por las que, luego del incendio, fue internado en una clínica en la que pasó más de un año. Después continuó con tratamiento ambulatorio y, en paralelo, transitó también por la causa penal en su contra.

Sus presencia en redes es activa y en sus posteos muestra interacciones con sus seguidores, videos viejos, sus presentaciones y hasta emotivos recuerdos junto a su hija.

Si bien durante algún tiempo estuvo alejado de los medios se sumó meses atrás al programa de streaming de su padre.

La defensa de Pettinato está en manos de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes también representan a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la AFA.

El juicio por la muerte del neurólogo ya se había postergado y el acusado debía enfrentar el proceso en septiembre de 2025 pero, por una modificación en la conformación del tribunal, tuvo que ser suspendido hasta ahora.

Felipe Pettinato fue condenado en abril de 2024 a nueve meses de prisión en suspenso al ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple por un hecho cometido en marzo de 2018.

La víctima tenía 14 años al momento del abuso. Ahora tiene 22 y declaró durante el juicio, que duró un solo día y se llevó adelante el 23 de abril de 2024.

La joven es familiar de la ex pareja de Felipe, con la que tuvieron una hija en común. Durante un tiempo, él se mudó a la casa de la denunciante y fue en ese período en el que ocurrió el hecho.

"En el 2014 se pone de novia con Felipe y ahí lo conoce a él. A principios del mes de marzo de 2018, como él había estado internado en la casa de su médico neurólogo Melchor Rodrigo, quien a veces lo dejaba encerrado, su mamá y Sergio buscaron un mejor espacio para él. La madre de Felipe estaba en Córdoba, por eso mi mamá y su pareja decidieron llevarlo a mi casa, para que no esté solo con Sofía (su pareja, que estaba embarazada)", declaró la víctima, de acuerdo al veredicto.

"Me dio mucho asco que haga esto porque era la pareja de quien en ese momento consideraba mi hermana y el padre de quien iba a ser mi sobrina. No había tanta relación con Felipe. Solo compartíamos la vida familiar porque era el novio de Sofía. A los dos días mi mamá y su pareja decidieron echarlo porque no respetaba ninguna regla", recordó la joven delante del juez Martín Andrés Mateo.

El neurólogo Melchor Rodrigo era hermano del periodista Alejandro Rodrigo, quien tuvo una vasta trayectoria como

Melchor era muy conocido en la comunidad médica y atendía en varios consultorios de San Isidro y en un hospital porteño.

Había nacido en 1978 en Virginia, Estados Unidos, pero a los cuatro años se instaló junto a su familia en Argentina y en 2017, por decisión propia, se nacionalizó argentino.

Rodrigo se graduó de médico en la Universidad del El Salvador y regresó a Estados Unidos para realizar investigaciones en neuroradiología y radiología general.

Publicó trabajos en la World Federation of Neurosurgery , en la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe y en la Association of University Radiologists . Después de algunos años de experiencia en anestesiología y luego a la neurología.

Además, hizo la especialización en el Hospital Fernández y en la Universidad de Buenos Aires.

