La emboscó en la calle y la apuñaló hasta matarla: una cámara registró los desgarradores gritos de la víctima en Ezeiza

Malena Maidana , joven de 26 años, fue brutalmente asesinada a puñaladas en plena calle en Ezeiza . Recibió al menos 10 puñaladas por parte del homicida que fue identificado gracias a una de las cámaras de seguridad de una casa. Está detenido . Otra cámara tomó lo peor: el desgarrador audio de la víctima mientras es mutilada por el asesino .

Fuentes policiales le confirmaron a Clarín que el violento hecho se produjo en la calle Manuel Andrada al 100, entre Doctor Boessen y Ludueña. En el barrio La Unión, a pocos metros del Lomas Athletic Golf Club . Ocurrió este domingo cerca de las 22.30.

Tras el llamado de un vecino al 911, los agentes que acudieron al lugar encontraron el cuerpo de Maidana tendido sobre la calle. "Estaba boca abajo, sin vida en un charco de sangre. Tenía varias puñaladas en la espalda, en el cuello y en la nuca . Todas fueron por detrás", confirmó una de las fuentes investigativas.

Una de las cámaras de una de las casas de la zona tomó el instante previo en que el homicida pasa caminando tranquilamente. Segundos más tarde, hacia el mismo lado va la joven de 26 años que resultaría víctima. No se ve lo que ocurre después. Si denota que el agresor la esperó para atacarla .

La cámara de otra vivienda dejó un registro estremecedor. No se ve el homicidio, sí se escuchan los gritos desgarradores de la joven mientras es atacada. No hay precisiones acerca del móvil del crimen, aunque ya está descartada la posibilidad de robo. Los investigadores apuntan a motivos personales o al perfil psicológico del agresor, quien tendría problemas mentales.

Nahuel de LH, es el sospechoso de 22 años que fue detenido este lunes por la mañana, tras un allanamiento a una casa ubicada sobre Alberti al 100. En el mismo barrio del homicidio.

Se le secuestraron algunos cuchillos que tenía en su casa. También la ropa con la que fue identificado por el video de seguridad. Las zapatillas tenían manchas de sangre , aunque al igual que la vestimenta habían sido lavados.

Andrés, padre de la víctima, confirmó que Malena "tiene un hijo de 3 años que este fin de semana estaba en casa de su padre". También denunció el faltante del celular de la víctima, un iPhone 16 que sería encontrado en poder de una de las enfermeras que acudió para atenderla. La mujer de 54 años quedó aprehendida por hurto.

En el caso intervino, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque luego la investigación pasó a la órbita de María González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Fuente: Clarín