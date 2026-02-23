El Gobierno adelantó la campaña de vacunación antigripal por la circulación de una nueva variante en la Argentina: quiénes deben vacunarse

NACIONALES

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este lunes que decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026 y que comenzó con la distribución de las primeras 800 mil dosis a las provincias. La cartera a cargo de Mario Lugones especificó que la medida se tomó por la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorio.

"Nos anticipamos al calendario habitual para que la población esté protegida antes del pico de circulación viral ", planteó en su cuenta de X, donde especificó que "cada año, los virus respiratorios comienzan a circular más temprano. Por eso decidimos actuar tempranamente para evitar el posible impacto de las nuevas variantes y cuidar a las personas que más lo necesitan ".

El Ministerio precisó que la planificación anticipada permite que la población objetivo pueda recibirla antes del pico de circulación viral. ¿Quiénes deberían recibirla? Niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas con factores de riesgo .

La cartera sanitaria nacional informó que adquirió 8.160.000 dosis. De este total, 4.700.000 dosis corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

"En Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario", detalló el ministerio en un comunicado que se difundió esta mañana.

Además, el organismo oficial precisó que si bien esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud.

Una baja cobertura de vacunación podría generar mayores niveles de ocupación de camas, aumento de derivaciones a centros de mayor complejidad, reprogramaciones de prácticas diagnósticas y quirúrgicas y un incremento en los costos del sistema, advirtió la cartera a cargo de Mario Lugones.

"En los tres últimos años, las coberturas más bajas se registraron en la población de adultos mayores (con porcentajes que oscilaron entre el 41,6% y el 42,2%), y en la población pediátrica en la cual se observa que menos del 70% completó el esquema de vacunación de dos dosis", advirtió.

El cronograma oficial indica que la entrega de la primera tanda de vacunas se concretará durante esta semana y luego se completará con otros lotes. El objetivo es que todas las jurisdiscciones comiencen la campaña de vacunación el 9 de marzo.

Fuente: Clarín