Joven fierrera: el perfil de “La Toretto” cordobesa detenida por matar a un motociclista

Tiene 20 años y está imputada de homicidio culposo agravado por la tragedia en Río Cuarto. En sus redes sociales compartió historias que demuestran su pasión por las carreras de autos.





El trágico choque que le causó la muerte al motociclista Cristian Martín Alanis (35) generó fuerte indignación en Río Cuarto. La conductora que provocó el lamentable episodio, Camila Zabala (20), continúa detenida a una semana del hecho.





Mientras avanza la investigación, las publicaciones en redes sociales de la acusada permiten trazar un perfil marcado por su cercanía con el mundo de los fierros. Entre sus historias de Instagram se la ve asistiendo a carreras en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo competencias de rally en las sierras.





También compartió imágenes de viajes y escapadas a distintos puntos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y a Buenos Aires, adonde filmó un partido de polo. En Córdoba, mostraba postales en paisajes serranos como Alpa Corral y Villa Rumipal.





La joven está imputada por homicidio culposo agravado, aunque la familia de la víctima reclama un agravamiento de la calificación a partir de las pruebas incorporadas. El fiscal Javier Di Santo aguarda resultados de pericias clave para definir los próximos pasos en una causa que mantiene conmocionada a la ciudad del sur provincial.