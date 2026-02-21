Violento choque de tres autos en Costanera: hay cinco heridos

NACIONALES

Tres autos chocaron este sábado a la mañana sobre la Avenida Costanera porteña, con un saldo de cinco heridos, algunos de los cuales tuvieron que ser asistidos para poder salir de los vehículos.

El SAME y los bomberos trabajaron en el lugar del accidente, ocurrido frente al aeroparque Jorge Newbery a pocos metros de la avenida Intendente Cantilo, para asistir a las víctimas.

El choque se produjo cuando un Volkswagen T-Cross que circulaba por avenida Costanera en sentido al centro de la Ciudad a alta velocidad embistió por atrás a un Peugeot 307 que estaba detenido en un semáforo, que a su vez golpeó al tercer auto involucrado, un Volkswagen Bora.

Todos los heridos son hombres y mayores de edad: dos jóvenes uruguayos que iban en el T-Cross, otros dos jóvenes en el 307 -que habían salido de trabajar en un boliche cercano adonde ocurrió el choque-, y el quinto y último en el Bora, y todos fueron atendidos en el lugar.

El SAME trasladó al acompañante del Peugeot al Hospital Pirovano con diagnóstico de traumatismo de parrilla costal .

Fuente: Clarín