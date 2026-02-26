Imputaron por abuso sexual al expolicía que fue acusado de matar a una joven y ocultar su cuerpo en un placard

La situación de Horacio Antonio Grasso , el expolicía que ya cumple una condena de 27 años por el asesinato del menor Facundo Novillo y que además está imputado por el presunto femicidio de Milagros Bastos , es cada vez más compleja.

Ahora, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, lo imputó por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes, tras la denuncia de una pariente de Grasso que aseguró haber sido atacada por él entre marzo y agosto de 2021.

El presunto abuso que ahora investiga la Justicia de Córdoba habría ocurrido en el departamento 3° B de la calle Buenos Aires al 300, en pleno centro de la ciudad, el mismo lugar donde en 2025 fueron encontrados los restos de Milagros en un placard.

Según la acusación, a la que accedió el diario La Voz , Grasso retomó contacto con su familiar a través de redes sociales , utilizando incluso la cuenta de su entonces pareja. Alegó ser víctima de “una campaña” en su contra y pidió recomponer el vínculo. Tras varias invitaciones, la mujer aceptó ir a visitarlo en el domicilio donde cumplía prisión domiciliaria.

En una de esas reuniones, siempre según la denuncia, compartieron una cena con bebidas. La mujer perdió el conocimiento y al despertar comprendió que habría sido abusada. El expediente sostiene que fue dopada previamente.

Tras el ataque, la víctima atravesó una profunda crisis emocional e incluso intentó quitarse la vida . Con el acompañamiento de su entorno, formalizó la denuncia en octubre de 2022 y la amplió en diciembre de 2023.

Sin embargo, la causa permaneció inactiva durante meses y recién cobró impulso en julio de 2025, cuando el abogado Carlos Nayi solicitó constituirse como querellante. En caso de ser condenado por este delito, Grasso podría sumar de 8 a 20 años de prisión.

La causa que investiga el femicidio de Bastos está a cargo del fiscal José Bringas . Si Grasso es declarado culpable de ese hecho, la única pena posible es la prisión perpetua.

El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado e l 5 de julio del año pasado , cuando un grupo de albañiles entró al departamento del expolicía. La víctima estaba oculta dentro de un ropero.

El 14 de agosto, la Justicia confirmó que los restos correspondían a Milagros, quien estaba desaparecida desde agosto de 2024.

Grasso ya había sido condenado en 2007 por el asesinato del Facundo Novillo, un chico de apenas 6 años. Cumplía prisión domiciliaria, pero la investigación judicial determinó que incumplió reiteradamente esa medida.

En uno de esos episodios, habría contactado a Milagros y la llevó al departamento donde presuntamente la asesinó.

La causa por el femicidio avanzó en los últimos meses con distintas pericias y se espera que la Justicia resuelva en breve la prisión preventiva para el principal acusado.

En la investigación también aparece Jorge Javier Grasso , hermano del expolicía y dueño del departamento de la calle Buenos Aires.

La Justicia ordenó su captura internacional, p ero hasta el momento permanece prófugo.

Fuente: TN