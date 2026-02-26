Comienza un nuevo paro escalonado de controladores aéreos en todo el país: hasta cuándo durará y qué vuelos afecta cada día

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos, comenzará hoy una medida de fuerza en todos los aeropuertos de Argentina, en reclamo por mejoras salariales.

De acuerdo con el cronograma difundido por el sindicato, la protesta se desarrollará mediante un esquema de paros escalonados que comenzará hoy a las 15 y se extenderá hasta el lunes 2 de marzo.

Las acciones sindicales se aplicarán en distintas franjas horarias cada día y podrían generar demoras y reprogramaciones en los vuelos, ya que impedirá los despegues durante los períodos de huelga. Afectará tanto a la aviación comercial regular como a los servicios privados.

Las medidas de fuerza, que tendrán tres horas de duración, comenzarán hoy de 15 a 18. En esta primera jornada afectará a los despegues de todos los aeropuertos del país, indistintamente del destino y del tipo de vuelo.

Mañana viernes irá de 19 a 22 y también afectará a todos los servicios de aviación.

Las huelgas continuarán durante el fin de semana, dado que el sábado habrá paro de 13 a 16 y afectará a la aviación general y no regular, indistintamente del destino . Se trata de vuelos privados tipo charters, de entrenamiento, turismo o aviación agrícola por poner ejemplos. No afectará vuelos comerciales.

El domingo 1° de marzo la medida se concretará de 9 a 12, pero solo para los vuelos comerciales con destino nacional .

El lunes 2 de marzo, en su último día previsto en el cronograma de paros, la huelga será de 5 a 8, nuevamente para toda la aviación. Cabe aclarar que la restricción de los despegues no afectará los vuelos que estén en marcha.

Al sindicato se plegaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

La medida de fuerza se definió días después de que el Gobierno desactivara, mediante una conciliación obligatoria , el paro previsto para la semana pasada.

El gremio recordó que, como es habitual ante este tipo de medidas de fuerza, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios y humanitarios, como misiones de búsqueda y salvamento.

En el marco de la conciliación obligatoria dictada a fines de enero por el Gobierno de Javier Milei, cuando logró desactivar otro fuerte cronograma de huelgas en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo , la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) mantuvo diversas reuniones con la dirigencia gremial de Atepsa pero no llegaron a un acuerdo.

Los controladores consideraron que había ya un plazo "agotado en todas las instancias de diálogo" y apuntó que pasaron "veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso".

Ante ello, Atepsa presentó ante las autoridades el cronograma de medidas de "acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00". El jueves último, cuando se hizo el paro general de la CGT y el Congreso trató en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral, los controladores marcharon en todo el país en rechazo a esa iniciativa del oficialismo al considerar que "avanza sobre las condiciones de trabajo, los salarios y el derecho constitucional a huelga".

Fuente: Clarín