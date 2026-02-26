Dos hermanitos llevaron a su casa un objeto que encontraron en la calle y terminó explotando en sus manos

Un estallido sacudió la tranquilidad de una casa humilde en el barrio 17 de Agosto, en Bahía Blanca, y dejó una escena que parecía salida de una zona de guerra: sangre, gritos y dos chicos heridos por la explosión de un artefacto que habían encontrado minutos antes en un basural.

Todo ocurrió en la zona de Cambaceres y Araucanos. Según relató Mayra Riquelme al diario La Nueva, sus hijos —de 10 y 11 años— levantaron de la basura lo que creyeron que era un “sombrerito”, sin imaginar que se trataba de un elemento explosivo. Lo llevaron a su casa como si fuera un objeto curioso. Cuando intentaron abrirlo, detonó.

La peor parte se la llevó la nena de 11 años. Fue trasladada de urgencia a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna con dos esquirlas incrustadas en la rodilla. Los médicos lograron extraer una, pero la otra quedó alojada en el hueso. Su hermano también sufrió lesiones producto de la onda expansiva y los fragmentos metálicos.

La hipótesis inicial indica que el artefacto podría estar vinculado a material utilizado por el ferrocarril, aunque su origen es, por ahora, un misterio. Lo que sí está claro es que estaba abandonado en la vía pública, al alcance de cualquiera.

Tras la explosión, intervino la Brigada de Explosivos para realizar peritajes en la vivienda y en el sector del hallazgo. La madre radicó la denuncia en la comisaría de Villa Harding Green y exigió que se investigue cómo un elemento de ese tipo terminó en un basural del barrio.