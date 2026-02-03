Iba a una entrevista de trabajo, se tomó un taxi y le cayó un árbol encima

Este lunes 2 de febrero en Colombia, una mujer estaba yendo a una entrevista de trabajo en taxi, cuando un gran árbol cayó sobre el vehículo y no les permitió continuar el trayecto. El hecho dejó al tráfico paralizado por algunas horas y se volvió viral por las impactantes imágenes.

A las 6:40 de la mañana, en la zona oeste de Bogotá, el árbol se cayó de manera repentina sobre el taxi, que quedó atrapado abajo de las ramas . El episodio fue detectado por varias personas que transitaban la zona e informaron a las autoridades.

Ante el aviso de los ciudadanos, los bomberos de la estación Puente Aranda fueron al lugar del derrumbe para cortar el árbol, retirar los restos y dejar la calle funcional nuevamente.

“Sobre las 6:40 de la mañana recibimos el reporte de un vehículo atrapado por la caída de un árbol en la carrera 60 con calle 44B. De inmediato se activaron los recursos necesarios desde la estación Puente Aranda para atender la situación”, relató Carlos Alberto Ramírez, jefe de la estación de bomberos.

Aunque ninguno de los pasajeros resultó herido, el conductor explicó que la mujer estaba muy nerviosa porque se dirigía a una entrevista de trabajo: “Yo venía normal con una usuaria y de un momento a otro el árbol se empezó a caer encima del carro. Ella quedó muy nerviosa, iba para una entrevista de trabajo , pero gracias a Dios no pasó a mayores”.

Los trabajos de los bomberos para retirar los restos del árbol se extendieron durante varias horas. Cerca de las 10 de la mañana finalizaron , y la calle fue habilitada nuevamente para que circule el tráfico.

Fuente: TN