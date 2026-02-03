Home Ads
NACIONALES

Crimen en Merlo: un ex policía salió a buscar cigarrillos y lo mataron de un tiro en la cabeza

Redacción CNM febrero 03, 2026

Julio César Reyes, un policía federal retirado, salió este miércoles de su casa, en Merlo, para ir a buscar un paquete de cigarrillos que había dejado en su auto. En ese momento fue interceptado por al menos dos ladrones que le pegaron un tiro en la cabeza y se llevaron su billetera.

Durante esta madrugada calurosa, Reyes, de 58 años, estaba tomando mate con su esposa en el quincho de su vivienda quiso fumarse un cigarrillo y advirtió que había dejado el paquete en su auto, que estacionado en la puerta.

El hombre le dijo a su esposa que si no los encontraba en el auto iba a salir a comprar en algún kiosco cercano que estuviese abierto.

La mujer se quedó en la casa mientras su esposo salió. En ese momento se escuchó una frenada brusca y un estruendo.

La esposa salió a la vereda y encontró a su marido tirado, con un disparo en la cabeza, según informaron fuentes policiales.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, de Merlo , donde recibió las primeras atenciones médicas, pero murió a las pocas horas.

En tanto, personal de la comisaría 1ra. de Mero fuer alertado de lo ocurrido y se trasladó hasta la escena del crimen para realizar las pericias correspondientes.

Por su parte, la esposa de la víctima entregó a los oficiales el arma de su esposo, una pistola Glock 9 milímetros , la cual se hallaba dentro del auto y encasquillada, es decir, trabada. La mujer también contó que a Reyes le faltaba su billetera.

Los peritos de la Policía Científica levantó de la escena del crimen una vaina servid a, una muestra de posible sangre y una huella dactilar. Todas las pruebas serán analizadas para poder identificar a los ladrones, que según una cámara de seguridad se movilizaban en un auto blanco.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI) N° 4 del Departamento Judicial Morón.

Fuente: Clarín


