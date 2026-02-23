Horror en Mar del Plata: encontraron asesinada a una mujer en un baldío y detuvieron a su pareja

El cuerpo de una mujer de 57 años fue encontrado el viernes por la noche en un terreno baldío de la zona de Punta Mogotes , en el sur de Mar del Plata. El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cadáver en un descampado ubicado en la intersección de las calles Soler y Croce.

La víctima fue identificada como Mercedes Rosa Del Luca . Por el crimen fue detenido su pareja, luego de que la autopsia confirmara que la víctima murió por asfixia mecánica .

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Tercera llegaron al lugar tras la denuncia y entrevistaron a la pareja de la mujer, identificado por sus iniciales R.D.G. El hombre relató que la había encontrado sin vida y sostuvo que ella había salido sola de la casa alrededor de las cinco de la tarde.

De acuerdo con su primera declaración, ambos residían a unas veinte cuadras del lugar del hallazgo. En esa instancia, no se detectaron lesiones visibles recientes en el cuerpo, por lo que la causa fue caratulada de manera preliminar como averiguación de causales de muerte .

El rumbo de la investigación cambió el sábado, cuando el examen forense determinó que la mujer fue asfixiada de forma intencional , lo que descartó la hipótesis de una muerte natural. En paralelo, testigos entrevistados por la Fiscalía señalaron que la víctima sufría violencia de género .

Con esos elementos, la fiscal Constanza Mandagarán , a cargo de la Fiscalía N.º 4 de Mar del Plata , recaratuló el expediente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género . Este domingo, personal policial detuvo al principal sospechoso en su domicilio de la calle Monseñor de Andrea.

Durante el procedimiento, los investigadores resguardaron la vivienda y secuestraron elementos considerados de interés para la causa. La fiscalía continúa con las medidas de prueba y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

