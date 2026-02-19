Horóscopo chino: cómo afecta el comienzo del año lunar a cada signo

NACIONALES

El inicio del Año Nuevo Lunar , también conocido como Fiesta de la Primavera , marca uno de los momentos más relevantes dentro del calendario tradicional de China . A diferencia del calendario gregoriano, el horóscopo chino se rige por los ciclos de la luna, por lo que la fecha varía cada año entre fines de enero y mediados de febrero.

Este cambio no solo inaugura un nuevo período energético, sino que también redefine las predicciones para cada uno de los doce signos del zodíaco oriental. En la astrología china, cada año está representado por un animal y se combina con uno de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua).

Con base en esta combinación, se determina el clima general del año. También se establecen distintas predicciones en áreas como el trabajo, el dinero, la salud y las relaciones personales. El nuevo año lunar impactará de la siguiente manera en cada signo del horóscopo chino.

El inicio del ciclo trae oportunidades de crecimiento profesional . Es un período favorable para iniciar proyectos, aunque se recomienda prudencia en decisiones financieras.

Año de consolidación. El comienzo del año lunar impulsa estabilidad laboral , pero exige mayor flexibilidad en lo afectivo.

Energía de cambio . Puede haber movimientos inesperados, viajes o transformaciones importantes en la carrera.

Etapa de equilibrio. El nuevo ciclo favorece acuerdos, reconciliaciones y avances graduales.

Uno de los signos con mayor protagonismo. El arranque del año potencia liderazgo, visibilidad y nuevas oportunidades .

Momento de planificación. La influencia del nuevo ciclo invita a pensar a largo plazo y evitar decisiones impulsivas .

Dinamismo y expansión. Es un período ideal para asumir desafíos y ampliar redes de contacto.

Año introspectivo. El inicio del ciclo lunar favorece el desarrollo personal y el fortalecimiento de vínculos cercanos .

Creatividad en alza. Buen momento para innovar y explorar nuevas ideas profesionales.

Orden y estrategia. El comienzo del año lunar exige organización y foco en objetivos concretos.

Cambios emocionales. Se abre una etapa para redefinir prioridades personales.

Renovación y aprendizaje. El nuevo año puede traer oportunidades vinculadas a estudios o proyectos a largo plazo.

El horóscopo chino sostiene que el impacto del año lunar no es inmediato, sino progresivo. Por eso, las primeras semanas suelen interpretarse como una etapa de transición energética , en la que cada signo comienza a alinearse con la nueva vibración anual.

Para quienes siguen la astrología oriental, el comienzo del año lunar no solo representa un cambio de calendario , sino también una oportunidad para revisar metas, cerrar ciclos y proyectar nuevos objetivos.

Fuente: TN