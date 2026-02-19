Qué significa que tu gato te olfatee cuando llegás a tu casa, sugún expertos en comportamiento felino

Cuando tu gato te olfatea apenas llegás a tu casa, puede parecer una simple curiosidad o una rutina sin importancia. Sin embargo, según expertos en comportamiento felino, este gesto cotidiano responde a una necesidad instintiva de comunicación, reconocimiento y seguridad emocional.

La manera en que los gatos usan el olfato es clave para entender su mundo. A través de los olores interpretan cambios, identifican presencias y confirman vínculos. Que tu gato se acerque a olerte al llegar dice mucho sobre cómo procesa tu ausencia y tu regreso dentro de su territorio.

De acuerdo con especialistas de PetMD , los gatos utilizan el olfato como su principal herramienta de lectura social. Al olerte cuando volvés, recopilan información sobre dónde estuviste, si hubo otros animales, cambios en tu estado emocional y si todo sigue “en orden” en su entorno. Comprender este comportamiento ayuda a interpretar mejor cómo tu gato se vincula con vos y con el hogar.

Según veterinarios y etólogos especializados en conducta felina, este comportamiento cumple varias funciones esenciales:

Según Pam Johnson-Bennett , especialista en conducta felina, “cuando un gato olfatea a su humano al regresar, está recopilando información clave y reafirmando el vínculo; es una forma silenciosa de decir ‘todo vuelve a estar bien’”.

El contexto y el lenguaje corporal del gato son fundamentales para interpretar correctamente la situación:

Interpretar estos pequeños gestos cotidianos permite comprender mejor cómo tu gato percibe el mundo y tu rol dentro de él, fortaleciendo el lazo que comparten día a día.

Fuente: TN