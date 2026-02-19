PARO DE LA CGT: Colectivos, subtes, trenes y vuelos, uno por uno todos los servicios afectados por la huelga general

NACIONALES









La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general para reclamar en contra de la reforma laboral. La medida de fuerza será llevada adelante este jueves 19 de febrero, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de ley oficialista en la Cámara de Diputados. No habrá movilización.

Esta será la cuarta huelga general que se realiza durante la gestión de Javier Milei. Se espera una amplia adhesión de la mayoría de los sindicatos a la medida de fuerza que impulsa la central obrera. Esto significa que durante este jueves muchos de los servicios esenciales se verán afectados.

Los gremios que adhieren al paro general de la CGT este jueves 19 de febrero

A continuación, estos son los gremios que confirmaron su adhesión a la huelga general de la CGT durante el día en que es el tratamiento de la reforma laboral en Diputados:

• Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte): expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

• CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte): señaló a LA NACION que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera.

• La Fraternidad: Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial.

• La Unión Ferroviaria: liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.

• UTA (Unión de Transporte Argentino): el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos indicó a este medio que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país, finalmente el sindicato confirmó que se suma a la medida de fuerza. Por lo tanto, no habrá colectivos.

• Metrodelegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.

• APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT. La medida tendrá un impacto económico estimado de USD 3 millones.

• La Asociación Bancaria: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking. Sin embargo, desde las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) señaron que “intensificarán sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales”.

• Sindicato de Empleados de Comercio: se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.

• Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos: el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

• Camioneros: el gremio que lidera Hugo Moyano participa de la huelga, por lo que no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas.

• La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

• Personal de salud: el extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a LA NACION la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.



