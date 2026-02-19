Una argentina que iba de vacaciones a Florianópolis, chocó en la ruta y murió: Sus hijas de 15 y 17 años están en estado grave

Mayra Cardozo tenía 39 años y vivía en la localidad correntina de Paso de la Patria. Quienes la conocían la describen como una madre dedicada y una vecina activa de su comunidad. El viaje que emprendió junto a su familia hacia las playas del sur de Brasil debía ser un tiempo de descanso, pero terminó en un accidente donde ella murió y sus dos hijas quedaron heridas de gravedad.

La mujer, hincha de Boca, había planificado esas vacaciones con las adolescentes de 15 y 17 años, junto a su pareja. La familia Cardozo es muy conocida por lo que la comunidad está conmocionada por lo sucedido.

Finalizada la autopsia y los trámites judiciales en Santa Catarina, el cuerpo de Mayra Cardozo será trasladado por vía terrestre hasta la frontera para su repatriación. El velorio se realizaría la próxima semana tras la repatriación del cadáver.

Una vez concluida la autopsia, la Justicia de Santa Catarina prevé autorizar la entrega del cuerpo de Mayra para su traslado por vía terrestre hacia la frontera, donde será recibido por sus familiares.

Accidente

Todo ocurrió el último fin de semana en la ruta BR-282, a la altura de Santo Amaro da Imperatriz. La familia circulaba en un automóvil conducido por Pedro Sebastián Fader, pareja de Mayra, cuando al llegar a la zona del trébol de Varginha se produjo una colisión frontal contra otro vehículo.

Según las primeras pericias de la Policía Federal Rodoviaria, uno de los vehículos involucrados habría invadido el carril contrario en un sector de curvas pronunciadas y desniveles. Mayra que viajaba en el asiento del acompañante, falleció en el acto debido a la violencia del choque.

Cuando el Cuerpo de Bomberos Militares y las ambulancias del SAMU llegaron al lugar, el auto de la familia argentina había quedado prácticamente destruido en su parte delantera, lo que obligó a los rescatistas a trabajar con herramientas hidráulicas para liberar a los sobrevivientes atrapados entre los hierros.

La preocupación de los médicos se centra ahora en las hijas de la víctima. La mayor sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y debió ser intervenida quirúrgicamente por una fractura expuesta en una de sus piernas. Su estado es delicado y permanece bajo sedación en terapia intensiva.

La menor enfrenta un cuadro aún más complejo. Los médicos informaron que presenta importantes hemorragias internas y fracturas múltiples en la pelvis y una pierna. En las últimas horas, estudios de alta complejidad detectaron un sangrado intracraneano que mantiene en vilo a los profesionales, quienes no descartan una nueva operación de urgencia.

La pareja de Mayra también resultó con heridas de consideración. Debido a la gravedad de su estado inicial y la dificultad de acceso en la zona de serranías, tuvo que ser trasladado de urgencia en el helicóptero sanitario Arcángel hacia un centro de salud de mayor complejidad, donde actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

En el otro vehículo involucrado viajaban dos personas de nacionalidad brasileña. Ambos recibieron atención médica inmediata por lesiones de distinta consideración, aunque sus vidas no corren peligro. La policía local mantiene bajo custodia los peritajes para determinar las responsabilidades penales del siniestro que destruyó a la familia correntina.

El Gobierno de Corrientes dispuso de forma inmediata los medios para que una hermana de Mayra y el padre de las adolescentes pudieran viajar a Brasil. El objetivo es brindar acompañamiento directo a las menores en el hospital y gestionar ante el consulado los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo de la mujer de 39 años.

Por el momento, el traslado de las adolescentes hacia el país está descartado. Los médicos brasileños estiman que deberán permanecer internadas en terapia intensiva entre dos y tres semanas antes de que su cuadro sea lo suficientemente estable para un traslado sanitario hacia Corrientes, donde deberán continuar con una larga rehabilitación.