Un policía mató a un motochorro que se hizo pasar por repartidor e intentó asaltarlo

NACIONALES





Un policía bonaerense mató a un motochorro que intentó asaltarlo este lunes a la noche, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín. Parte de la brutal secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El violento episodio comenzó cerca de las 23, en la intersección de Rodríguez Peña y Pellegrini. Según relató el oficial involucrado en el hecho, dos sospechosos a bordo de una moto y con mochilas de delivery comenzaron a perseguirlo cuando estaba por ingresar a su casa.

De acuerdo a su testimonio, en esa zona del barrio no suelen operar aplicaciones de envíos, por ende, entre este detalle y las actitudes sospechosas de los motociclistas, el oficial encendió las alarmas.

Por lo que pudo saber el portal Mejor Informado, el policía había sido víctima de dos robos en el último mes, razón por la que se mantuvo en estado de alerta constante.

Una vez que el efectivo llegó a su casa, los dos sospechosos se dirigieron directamente hacía él con intenciones de robo. El hombre sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto, que fue ignorada. Unos pocos segundos después, el oficial disparó varias veces a los asaltantes, y se produjo un tiroteo en la vía pública.

Uno de los delincuentes fue herido por las balas, y cuando volvió a subirse a la moto junto a su compañero para escapar, se desplomó. Ese momento fue grabado por las cámaras de seguridad.

Por su parte, su cómplice, huyó por su cuenta dejando a su acompañante tirado en el suelo y gravemente herido. Rápidamente algunos vecinos de la cuadra salieron a la calle a ver qué pasaba y dieron aviso al 911.

Momentos más tarde se constató la muerte del ladrón herido, y los investigadores secuestraron un revólver calibre .22 con municiones.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de San Martín, a cargo de la fiscal Melisa Di Giorgi, quien dispuso la detención del oficial como medida preventiva. El ladrón que logró escapar permanece prófugo y la Justicia trabaja para identificarlo.

El caso fue caratulado como homicidio y se investiga la figura de la legítima defensa mientras se avanza en la reconstrucción del episodio.