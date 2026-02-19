Haruki Murakami, escritor: “El tiempo lo resuelve todo. Y lo que no, tenés que resolverlo vos”

NACIONALES

Haruki Murakami es uno de los escritores contemporáneos más leídos. Su obra, compuesta por más de 30 libros, ha sido traducida a distintos idiomas. En una de sus novelas, Baila, baila, baila (1988), escribió una frase en la que reflexionó sobre el tiempo y la toma de decisiones.

“ Con el paso del tiempo, lo entenderás. Lo que perdura, perdura; lo que no, no. El tiempo lo resuelve todo. Y lo que el tiempo no puede resolver, tenés que resolverlo vos ”, escribió el autor, de acuerdo con la plataforma literaria Goodreads . Una frase que invita a reflexionar sobre el control que se tiene sobre algunas cuestiones.

Murakami propuso una relación con el tiempo que se desarrolla en dos dimensiones: la necesaria para comprender algunas cuestiones de la vida y su efecto sobre aspectos que no se controlan. Esta idea la cierra al insistir en que hay variables que escapan de las capacidades de las personas y otras que sí están a su alcance y, por tanto, son aquellas ante las que las personas tienen poder de acción.

Si la frase se asocia con las relaciones humanas, puede entenderse como una invitación al desapego. Se trataría, entonces, de sostener vínculos sin condicionarlos a su potencial o no trascendencia y de disfrutar su desarrollo en el presente.

Es un escritor japonés nacido en 1949 en Kioto, considerado uno de los autores contemporáneos más influyentes y leídos del mundo. Su obra combina elementos de la cultura pop occidental, especialmente la música jazz y el rock, con tradiciones narrativas japonesas, en historias atravesadas por la soledad, el extrañamiento y lo onírico .

Antes de dedicarse de lleno a la literatura, administró un club de jazz en Tokio , experiencia que marcó su sensibilidad estética y el ritmo de su prosa. Desde la publicación de sus primeras novelas a fines de los años setenta, Murakami consolidó una voz propia, caracterizada por protagonistas introspectivos, tramas que oscilan entre lo real y lo fantástico, y una exploración constante del paso del tiempo y la identidad. Suele figurar entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura.

Publicada en 1988, Baila, baila, baila funciona como una especie de continuación del universo narrativo de La caza del carnero salvaje . La novela retoma a un narrador sin nombre que atraviesa una etapa de desencanto y desorientación en el Tokio de los años ochenta, una ciudad marcada por el auge económico y el consumo.

La historia se articula en torno a la desaparición de una mujer y al regreso a un hotel enigmático , escenario donde lo cotidiano se mezcla con dimensiones paralelas y figuras inquietantes, como el “Hombre Carnero”. A través de una trama que combina misterio, crítica social y reflexión existencial, Murakami construye una metáfora sobre el vacío contemporáneo y la necesidad de seguir “bailando”, es decir, de continuar en movimiento aun cuando el sentido parezca difuso.

Con un estilo ágil y cargado de referencias musicales, la novela profundiza en temas centrales de su obra: la alienación urbana, la fragilidad de los vínculos y la búsqueda de un lugar propio en un mundo cada vez más impersonal .

