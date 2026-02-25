Fuerte operativo policial en La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

Un nuevo operativo policial en La Plata terminó con el rescate de ocho mujeres víctimas de trata a quienes explotaban sexualmente en un prostíbulo ubicado en la zona del barrio Hipódromo.

En el lugar secuestraron geles íntimos, preservativos, ropa interior y dinero en efectivo que habrían recaudado los regentes del local, que ya había sido clausurado años atrás , pero seguía funcionando.

El allanamiento se realizó el martes en la esquina de Diagonal 80 y 38 , donde personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas realizó tareas encubiertas tras recibir una denuncia de un vecino a través del 911.

Los agentes comprobaron que en el lugar se explotaba sexualmente a mujeres mayores de edad. Las hacían recibir clientes en habitaciones con poca higiene y les retenían el dinero.

Muchas de las víctimas están en situación de vulnerabilidad y bajo la problemática del consumo de drogas.

Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield y el Juzgado de Garantías N°6, del juez Agustín Crispo, ordenaron el allanamiento. Durante el operativo, los efectivos rescataron a ocho mujeres. Siete eran argentinas de entre 21 y 40 años y una ciudadana paraguaya de 48.

Lo más llamativo del caso es que el prostíbulo ya había sido allanado y clausurado en 2023, pero volvió a abrir sus puertas como si nada. La situación generó indignación entre los vecinos.

En el lugar, los investigadores secuestraron 59 preservativos, 10 geles íntimos, ropa interior, dos celulares y $252.000 en efectivo .

Aunque las víctimas se encontraban “en buen estado de salud psicofísica y sanitaria”, el Ministerio de Salud quedó a disposición de la fiscalía para cualquier intervención necesaria.

La causa quedó caratulada como “trata de personas mayores” , pero no hubo detenidos, ya que al momento del operativo no se encontraban los dueños del local.

Fuente: TN