Feroz riña a cuchillazos en una estación de servicio de Lanús: un muerto, tres heridos y un policía detenido

NACIONALES

Un feroz enfrentamiento a cuchillazos tuvo lugar en una estación de servicio ubicada en Valentín Alsina , en Lanús . Un hombre de 38 años murió por una puntada en el cuello y hubo tres heridos de arma blanca. Hubo cuatro detenidos, entre los cuales figura un sargento de la policía local que estaba de civil . De hecho es el principal implicado en el homicidio. Ocurrió durante la madrugada de este lunes.

El violento episodio ocurrió durante las primeras horas de este lunes en una estación de servicio de la firma Lider Oil, ubicada en el cruce de la avenida Remedios de Escalada y Jorge Obón, donde un grupo de personas se enfrentó a cuchillazo limpio.

Un llamado al 911 puso en alerta al comando de patrullas que llegó rápidamente al lugar donde había una feroz disputa entre al menos cinco personas con arma blanca, según confirmaron. "Estaban a los gritos y había varios con heridas y ensangrentados" , contó un empleado de la estación de servicio.

Cuando llegó la policía, el hombre de 38 años ya había muerto . Según confirmó TN, los agentes lograron frenar la salvaje trifulca y pudieron detener a un joven de 26 años, que tenía golpes y estaba agrediendo a otro hombre, de 30, quien tenía un cuchillo tipo navaja en la mano. Uno de los detenidos tenía heridas graves en el pecho y también en el brazo izquierdo.

También resultaron detenidos un hombre de 28 años, que presentaba cortes en el cuello; y otro más de 30, el sargento de la Policía Local, que estaba de civil y fuera de servicio: presentaba una herida cortante en el muslo derecho.

Todos los implicados en la pelea fueron derivados al Hospital de Agudos Evita de Lanús y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, con el fiscal Martín Rodríguez, quien quedó a cargo de la investigación. Y se secuestró un cuchillo, una moto y un Chevrolet Ágile. Tres de los detenidos quedaron bajo la carátula de tentativa de homicidio , menos el principal implicado que fue acusado de homicidio .

"Vinimos desde Córdoba hace seis meses y remodelamos y pusimos nueva a la estación de servicio. Pero así no se puede seguir. Tenemos mucha inseguridad . Ya son varios los casos violentos que tuvimos. Tantos que nos vimos obligados a cerrar el shop (la tienda) durante la noche . Sólo dejamos un sereno para que atienda los surtidores porque a la noche, esto es zona de nadie", se resignó el dueño de la estación de servicio.

El principal implicado en el homicidio es el sargento que quedó señalado como el autor del crimen. Actúa además la Agencia de Asuntos Internos (AGAI), quienes ordenaron la desafectación del sargento, mientras avanza la investigación.

Fuente: Clarín