Fallo inédito en Corrientes: recuperó la herencia de su esposo por un audio que él mandó antes de morir

En Corrientes , la Justicia dictó un fallo inédito al restituirle los derechos hereditarios a una mujer basándose, casi exclusivamente, en la última voluntad de su marido expresada en un audio de WhatsApp.

La pareja llevaba poco más de un año separada de hecho. El hombre, que padecía una enfermedad terminal avanzada , ya había iniciado los trámites de divorcio vincular. Sin embargo, poco antes de morir, sintió la necesidad de dar marcha atrás y se comunicó con su abogado.

“Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla”, decía el mensaje que se convirtió en la prueba central del caso.

En ese mismo audio apareció una frase que conmovió a los jueces: “Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda” .

En las primeras instancias, la Justicia de Corrientes le había dado la espalda a la mujer. Basándose en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial —que excluye al cónyuge de la herencia si hay una separación de hecho o un divorcio en curso—, los jueces consideraron que ella no tenía derecho a los bienes.

Sin embargo, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes , que decidió aplicar un criterio más humano y menos “mecánico”.

Por mayoría, los magistrados entendieron que el audio certificado ante escribano demostraba una intención real de reconciliación y de protección hacia su esposa.

Para los ministros Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, no se puede aplicar la ley de forma automática sin mirar el contexto.

El tribunal consideró que el hombre fue claro al querer frenar el divorcio. Y aunque no fue una ratificación en una audiencia formal, la Justicia validó el mensaje como una prueba inequívoca de su deseo.

A pesar de que hubo un voto en disidencia —el del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación original se había dado en un contexto de violencia familiar—, la decisión final favoreció a la viuda.

