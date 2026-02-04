Paro de trenes: qué líneas se verán afectadas este jueves 5 de febrero

NACIONALES

El sindicato La Fraternidad confirmó un paro total de trenes para este jueves 5 de febrero , luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno. La medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará tanto a los servicios metropolitanos como a los de larga distancia y carga.

Desde el gremio aclararon que, en caso de que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria , acatarán la resolución y suspenderán el paro. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo previo , los trenes no circularán durante toda la jornada.

De concretarse la medida, no habrá servicio en las siguientes líneas:

Además, el paro impactará en los trenes de larga distancia y en los servicios de carga .

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC” .

La medida de fuerza se da en el marco del conflicto salarial entre el gremio y el Gobierno. Según La Fraternidad, la propuesta oficial consistió en una recomposición del 1% para los salarios de enero , cifra que el sindicato consideró insuficiente frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El titular del gremio, Omar Maturano , confirmó el paro y apuntó contra el Ejecutivo: “Hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”.

Fuente: TN