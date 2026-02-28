Exprimir un limón en los rieles de la ventana: para qué sirve y cuándo hacerlo

Los rieles de las ventanas suelen ser uno de los sectores más olvidados a la hora de limpiar la casa. Se acumula polvo, humedad, tierra y hasta moho, sobre todo en épocas de lluvia.

Si bien muchas veces no sabemos cómo limpiarlos correctamente, hay un truco casero que se volvió viral y ayuda a dejarlo como nuevo: exprimir un limón para combatir la suciedad y los malos olores, gracias a sus propiedades ácidas y antibacterianas.

La acidez del limón actúa como un limpiador natural , especialmente útil cuando aparecen esas manchas oscuras que se forman por la mezcla de polvo y agua.

Si la suciedad es más intensa, podés espolvorear bicarbonato antes de agregar el limón. Esto genera una reacción efervescente que ayuda a desprender los residuos más pegados.

Si bien es un método seguro, es importante aclarar que no reemplaza un tratamiento profesional si hay problemas de humedad estructural o filtraciones graves.

Además, es importante secar bien la zona después de limpiarla para que no quede humedad acumulada.

