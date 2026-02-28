El Gobierno apoyó el ataque contra Irán y refuerza la seguridad en todo el país

NACIONALES









Tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno nacional manifestó su apoyo a la ofensiva y decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el país como medida preventiva.

La decisión alcanza a objetivos considerados sensibles, infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros puntos estratégicos. Según se informó oficialmente, se reforzarán los dispositivos de protección y la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en territorio nacional.

Desde el Ejecutivo detallaron que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la situación internacional en coordinación con agencias del exterior, con el objetivo de detectar posibles riesgos o amenazas.

También se activó el protocolo de alerta en fronteras, que implica mayores controles de ingreso y egreso del país, incremento en la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas sensibles.

El esquema contempla la coordinación entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

El respaldo de Cancillería

Horas después de la ofensiva sobre Teherán, la Cancillería argentina publicó un comunicado en el que respaldó las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel para “neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad, fortalecer el régimen de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera.



