Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: cuatro agentes heridos

NACIONALES

Cuatro agentes de la Gendarmería Nacional (GNA ) debieron ser asistidos este viernes por la explosión de un paquete bomba que llegó al instituto universitario de la fuerza de seguridad, en el barrio porteño de San Telmo, donde dos de ellos resultaron heridos, con quemaduras y debieron ser hospitalizados. Ocurrió en el contexto de una detonación controlada en el piso 11 del edificio.

La detonación ocurrió en el edificio del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional , ubicado en Paseo Colón y México. Según confirmaron fuentes de la fuerza a Clarín , el paquete que explotó había sido recibido hace tres meses en las dependencias del edificio, aunque habría sido almacenado en un depósito de las instalaciones. Eran tres paquetes sospechosos en total , los cuales detonaron en el piso once del edificio.

Uno de esos tres paquetes explotó mientras era manipulado por oficiales . Como resultado de la detonación, dos personas fueron trasladadas al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y en el tórax. Otra persona recibió control clínico y una cuarta fue asistida con oxígeno. Las cuatro, están fuera de peligro.

A la par, el edificio fue evacuado en su totalidad para resguardo de los presentes y de las inmediaciones.

En el lugar trabajan oficiales de Policía Federal (PFA), Policía de la Ciudad y de GNA, así como personal del SAME. La unidad antibombas de la Policía de la Ciudad analizará los dos otros paquetes que llegaron.

A raíz del operativo, el tránsito por el Metrobus del Bajo fue cortado en ese tramo que va por San Telmo.

Fuente: Clarín