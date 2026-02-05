“Estoy desesperada, muerta de miedo”: el video de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas

NACIONALES

Las consecuencias de sus gestos continúan comprometiendo a Agostina Páez , la joven abogada santiagueña de 29 años que a mediados de enero fue filmada haciendo gestos racistas al personal de un bar de Río de Janeiro. Este jueves difundió un video en sus redes sociales para expresar su temor porque las autoridades le impusieron prisión preventiva , además de continuar con tobillera electrónica. "Se están vulnerando todos mis derechos y estoy desesperada" , denunció Páez.

La mujer se grabó luego de que la Justicia de Río de Janeiro finalmente concediera a los fiscales de la causa el pedido de prisión preventiva para Agostina Páez, a quien acusan de "injuria racial" desde que el miércoles 14 de enero fuera filmada en un bar de la ciudad carioca haciendo gestos racistas a los empleados. Desde entonces le habían impuesto el uso de una tobillera electrónica. Ahora le sumaron la prisión preventiva.

"Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil. En este momento recibo la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, pero tengo una tobillera electrónica puesta y estoy a disposición de la justicia", se lamentó Páez en el video que difundió ella misma mediante sus redes sociales.

Y continúa: "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada, muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando".

Distinta suerte parecen correr quienes acompañaban a Páez ese miércoles de enero, dado que los fiscales de la causa destacaron en un escrito "la conciencia" de esas mujeres, que habrían intentado evitar que Páez continuara haciendo gestos racistas.

Fuente: Clarín