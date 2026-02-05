Adiós a los borcegos: este es el calzado tendencia que promete ser furor en otoño 2026

Los borcegos clásicos están quedando en el pasado. Para este otoño 2026 , un nuevo calzado promete ser tendencia y pisar fuerte para completar todos los outfits y aportar por un diseño más moderno, prolijo y original.

Se trata de las botas biker de caña media . Este estilo de calzado se destacan por ser versátiles, ya que se pueden usar tanto de día como de noche.

Las nuevas botas biker se destacan por su suela gruesa tipo track , una caña media por debajo de las rodillas y detalles metálicos como hebillas, cierres o tiras . El diseño es más limpio y estilizado, lo que las convierte en un básico súper combinable para cualquier ocasión.

A pesar de su look más refinado, son igual de resistentes y cómodas, pero suman puntos por su versatilidad: funcionan tanto de día como de noche y se adaptan a distintos estilos.

La moda 2026 apunta a un estilo urbano más refinado , con menos volumen y más definición. El calzado estrella de la temporada combina fuerza y elegancia , logrando ese equilibrio perfecto que buscan quienes quieren verse cancheros, pero sin perder sofisticación.

Las botas biker aportan un aire poderoso y moderno, dejando atrás el look más pesado de los borcegos y sumando un toque fashionista a cualquier outfit.

Fuente: TN