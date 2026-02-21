“Estamos destrozados”: la triste despedida a Kiara, la nena que murió arrastrada por la corriente en Paraná

La familia de Kiara Barrios quedó devastada tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de la nena , tres días después de haber sido arrastrada por la corriente durante el temporal que se desató en Paraná, capital de Entre Ríos.

Este sábado por la mañana, cerca de las 9:40, personal de la Policía de Entre Ríos , bomberos, rescatistas, guardavidas y empleados municipales encontraron el cuerpo en la desembocadura del Arroyo Colorado , en la zona del Thompson.

La tragedia ocurrió en el denominado “punto cero” de Paraná, sobre calle Blas Parera , entre Brown y Churruarín. Allí, la vivienda familiar de Kiara no resistió la fuerza del agua y colapsó en plena madrugada del jueves, cuando el desborde del arroyo arrasó con todo a su paso.

Desde ese momento, la ciudad se movilizó para buscar a la nena.

Tras la confirmación de la muerte, Carolina , tía de Kiara y hermana mayor del papá de la nena, habló con Elonce. “Como verán, estamos realmente destrozados . Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad”, expresó.

“No hay palabras para tanto dolor” , repitieron los demás familiares que estaban reunidos en la zona de búsqueda.

En medio de la desgracia, sin embargo, reconocieron todo el acompañamiento recibido: “Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo . A todos los que colaboraron, gracias de corazón”, dijo Carolina.

La familia convocó a una misa en memoria de Kiara para este sábado a las 18 en el barrio, tal como lo pidieron los vecinos. “Hoy a las seis de la tarde va a haber una misa acá. Están todos invitados a acercarse con una velita para acompañarnos”, anunció la tía.

En el lugar donde estaba la vivienda, los vecinos colocaron una imagen de la Virgen María como símbolo de fe y despedida. “Nuestra madre María fue la que buscó a su hija”, dijo Carolina, reflejando el sentimiento que atravesó a la familia durante los días de búsqueda.

El velatorio se realizará en Orfisa , en calle Carbó, detalló el diario entrerriano.

Fuente: TN