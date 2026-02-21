Violento choque en cadena en la General Paz dejó más de 10 heridos y un rescate en helicóptero

NACIONALES

Un violento choque en cadena entre siete autos en la General Paz dejó este sábado por la tarde doce personas heridas, once de las cuales fueron atendidas en el lugar y una mujer debió ser trasladada en un helicóptero del SAME por un traumatismo de cráneo. Ocurrió a la altura de Vicente López, mano al Riachuelo. Intervinieron varios móviles del SAME, además del helicóptero, y dotaciones de bomberos, policías y agentes de tránsito tanto de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Otras dos personas fueron trasladadas , mientras que el resto fue atendido en el triage móvil que dispuso el SAME.

Aún no se hicieron oficiales las causas ni circunstancias del choque, aunque sí se dispuso un considerable operativo de varias fuerzas: Policía de la Ciudad y Bonaerense, Bomberos de la Ciudad y de áreas aledañas de Provincia, así como también agentes de tránsito. Luego del traslado de la mujer herida de consideración (traumatismo de cráneo) hacia el Santojanni no se requirió nuevamente rescate aéreo, aunque continúa, hasta el cierre de esta edición, la disposición de un triage médico en el lugar.

Fuente: Clarín