Está abierta la inscripción para la Maestría en Periodismo de Clarín y la Universidad de San Andrés

El periodismo afronta desafíos gigantescos y la Maestría en Periodismo del Grupo Clarín y la la Universidad de San Andrés, en colaboración con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York, ofrecen una formación sólida, práctica y teórica.

Se combinan en ella el complejo informacional histórico con las redes sociales, con la asombrosa velocidad de la inteligencia artificial, con el ilimitado espacio virtual de la digitalización creciente, con los streamings y con un universo que cambia exponencialmente.

Pero lo esencial sigue vigente: la investigación rigurosa. El minucioso (y crucial) trabajo de distinguir lo verdadero de lo falso. La verificación como criterio metodológico y epistemológico básico. El periodismo es también una ciencia que se debe estudiar.

El modelo de la Maestría en Periodismo de Clarín y San Andrés es incluyente: es la única en polimedios del país. Se cursa durante un año en las redacciones del diario Clarín, en las instalaciones de Radio Mitre, en el Canal 13 y en TN, y también en las modernísimas aulas de la Universidad de San Andrés.

Los profesores son los mejores investigadores, los mejores entrevistadores y los mejores redactores del Grupo Clarín, que se conjugan con los más notables académicos de la Universidad de San Andrés, todos titulados en las mejores universidades del mundo.

En estos momentos está abierta la inscripción. El próximo miércoles 4 de marzo a las 19 tendrá lugar la reunión informativa por Zoom para comenzar a sumergirse en el mundo de la Maestría, y este es el link para inscribirse allí.

Hay un mundo nuevo y hay un nuevo periodismo, cada vez más apasionante. Nuestros graduados ocupan desde hace ya más de dos décadas lugares destacados en el campo comunicacional, en el país y en el exterior.

Para que exista un periodismo mejor, es mejor estudiar periodismo al mas alto nivel.

Fuente: Clarín