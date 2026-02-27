Apareció en Tucumán la camioneta que le robaron en una zona residencial al ministro de Economía de Mendoza

Más de 800 kilómetros recorrió la camioneta sustraída, cinco días atrás, al ministro de Hacienda de Mendoza Víctor Fayad. El seguimiento policial permitió detectar el vehículo en un control vial en el Destacamento Río Huacra, en Tucumán.

El pasado lunes por la noche, el ministro de Hacienda de Mendoza, estaba de visita en la casa de su compañero de gabinete, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema. Cuando se retiraba, pasadas las 23, advirtió que su Toyota SW4 gris oscuro que había quedado estacionada sobre la calle, había sido robada. "Salieron de la reunión y ya no estaba", según los testigos que declararon en la Fiscalía.

El vehículo estaba en la calle Juan de Coria, en plena zona residencial de la exclusiva Chacras de Coria, en Luján de Cuyo; frente a la casa del ministro de Infraestructura Natalio Mema.

Otro de los asistentes a la reunión, el enólogo Ramiro Maures, denunció que su camioneta Nissan Frontier azul había sido dañada: le rompieron la ventanilla derecha trasera. Le robaron una billetera con documentación y tarjetas, un refractómetro marca Atago, una mochila Kuikma con dos paletas de pádel y la rueda de auxilio.

La denuncia fue radicada esa misma noche y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.

Este jueves, la camioneta fue localizada en Tucumán. "Fue un control de rutina, lo que permitió confirmar que se trataba del rodado denunciado por el funcionario mendocino", según informó el diario tucumano La Gaceta.

El control vial lo realizaron los policías del Destacamento Río Huacra, ubicado en la localidad de La Cocha, por la ruta nacional 38, en el límite con Catamarca.

En la camioneta viajaban dos hombres, con domicilio en Mendoza. Fueron identificados como Tobías Naim Micareli Figueroa ( del municipio mendocino de Lavalle) y Lucas Lautaro Fragale.

Cuando los agentes les preguntaron a dónde iban, respondieron que a Orán, Salta, para realizar compras. Luego explicaron que habían alquilado la camioneta. Pero, al entregar la documentación del vehículo, los agentes detectaron que era un vehículo con pedido de secuestro.

Los dos ocupantes de la camioneta fueron detenidos. Quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción, quien deberá determinar si fueron los autores del robo o actuaron como cómplices y encubridores de quienes la sustrajeron en Chacras de Coria.

Como parte de la investigación, la Policía Científica de Mendoza levantó huellas y rastros en el lugar del robo. Y pidieron las filmaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio donde fue sustraída la camioneta, para intentar identificar a los delincuentes.

Fuente: Clarín