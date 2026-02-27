“Es algo que me va a atormentar toda la vida”: habló el dueño de la academia de buceo tras la tragedia de Sofía Devries en Puerto Madryn

A diez días de la muerte de la joven bonaerense Sofía Devries en una inmersión bajo el mar en Puerto Madryn, el dueño de la academia de buceo y apnea aclaró que su empresa había sido "contratada para un traslado" y sostuvo que lo ocurrido "es algo que me va a atormentar todos los días de mi vida".

Mientras avanza la investigación judicial por la muerte de la joven de 23 años que desapareció mientras realizaba una certificación de buceo con su novio como instructor, Alejandro Andrés, dueño de Freediving Patagonia, deslindó responsabilidades en lo que haya ocurrido bajo el mar aunque admitió que fue "un golpe muy grande" .

En un mensaje que publicó el jueves por la noche en sus redes sociales, Andrés explicó que por la pesquisa de la justicia estuvo "incomunicado unos cuantos días", dado que le habían retenido sus teléfonos celulares, y reconoció que tras todo lo ocurrido "obviamente nos tendremos que replantear una cuantas cosas en lo personal".

El empresario aclaró que la inmersión de Devries junto a su novio Leandro Alonso y otras cinco personas "no era una operación de Freediving Patagonia, nos habían contratado para un traslado" de los equipos hasta el sitio donde se sumergieron.

"Lo que sucedió es algo que me va a atormentar todos los días de mi vida", añadió el empresario e instructor de buceo y apnea que tiene alrededor de veinte años de experiencia en la zona.

En ese marco, evitó pronunciarse sobre qué pudo haber provocado la muerte de Sofía Drevies luego de que los investigadores señalaran la posibilidad de que haya entrado en pánico en la oscuridad de la profundidad del mar y no logró salir a la superficie. “No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie, de eso se va a encargar el juez de la causa”, señaló en ese punto.

“Los que me conocen saben que soy un apasionado del buceo. Saben cómo trabajo y esta nueva licencia que tengo para poder trabajar me llevó casi 20 años obtenerla. Los que me conocen saben del esfuerzo que me llevó estar donde estoy ahora", remarcó con gesto compungido.

Y, resaltó: "Esto es un golpe muy grande” . “Tengo imágenes constantemente de lo que pasó, del pasar de los minutos, de lo que vivimos todos los que estábamos en el lugar en ese momento, que me van a perseguir para siempre”, añadió.

"Nunca me había tocado vivir algo así", comentó y aseguró que buscará fuerzas para "seguir, voy a tratar de reencontrar la alegría de hacer esto y vamos a seguir recibiendo gente, seguir enseñando, mostrándole a la gente lo lindo que es el trabajo del agua”.

También agradeció a sus amigos y seguidores que lo apoyaron y le reprochó las menciones "a los que hicieron leña del árbol caído, no esperaba otra cosa . A la gente que no me conoce y habló, que Dios los acompañe. No me voy a meter en eso”.

Andrés se refirió con dolor a la repercusión nacional que tuvo el caso y recordó que “se dijeron un montón de cosas, gente que sin saber dice cosas hirientes. Sepan que lo logran, logran lastimar".

“No me queda otra que seguir, tomé la decisión de abrir las puertas y volver a empezar" añadió en su mensaje que tituló directamente como "unas palabras para volver".

En la investigación judicial por la muerte de Sofía Devries, que sigue bajo la órbita de la justicia chubutense y con el fiscal Alex Williams al frente, con peritos y especialistas intentan determinar si la joven sufrió una descompensación debajo del agua que le impidió a Sofía subir por sus propios medios o si hubo alguna conducta negligente que pueda tener una calificación penal.

