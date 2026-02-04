El emotivo mensaje de la abuela de Bastian tras confirmarse que el nene despertó del coma

Luego de que la familia de Bastian confirmara que el nene de 8 años despertó del coma tras permanecer tres semanas en terapia intensiva , su abuela publicó en las últimas horas un emotivo mensaje en redes sociales.

“Gracias Dios mío. Gracias a todas las personas que oraron y oran por Bastián. Fiel creyente de que la fe mueve montañas . Después de tantos días agónicos, de tantos días donde nos faltó el aire, hoy tenemos más esperanzas que nunca ”, escribió la mujer en Facebook.

Y agregó: “Te amamos, Basti, guerrero de la vida. Sos un luchador. Un poquito más, un poquito más y ya estamos, bebé ”.

El mensaje fue acompañado por una imagen con un texto previo de la mamá del nene, quien había confirmado la buena noticia horas antes: “ Mi bebé está despierto, sonríe . Te amo hijo, jamás dudes de vos. Sos increíble, me hiciste la mamá más feliz del mundo ”.

La evolución de Bastian se conoció el 3 de febrero , cuando su mamá informó que el chico había salido del coma , reconocía a sus familiares y reaccionaba con gestos y sonrisas , un avance clave luego de un cuadro crítico que mantuvo en vilo a su entorno durante semanas.

El nene permanece internado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti , de Mar del Plata, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde el accidente del 12 de enero en La Frontera, Pinamar.

Mientras la causa judicial sigue su curso, con pericias e imputaciones en trámite, la familia de Bastián continúa enfocada en su evolución médica .

Fuente: TN