PASÓ EN CNM 93.3 - Jovanovic: “Los municipios estamos asumiendo cada vez más responsabilidades sin que eso venga acompañado de recursos”

MADARIAGA





El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Madariaga, Marcos Jovanovic, analizó el presente de los municipios bonaerenses tras participar del Encuentro Regional de Municipios realizado este martes en la ciudad de Chascomús, una jornada que reunió a representantes de 24 distritos, con la posibilidad de ampliar ese número en futuras convocatorias.





En diálogo con CNM 93.3, Jovanovic explicó que el encuentro dejó en evidencia una problemática común que atraviesa a los municipios, independientemente del signo político: la creciente demanda social de servicios públicos frente a una fuerte restricción de recursos.





“Todos los municipios que participamos planteamos más o menos lo mismo: hoy el Estado municipal brinda cada vez más servicios, muchos de ellos por delegación explícita o implícita de otros niveles del Estado que no llegan a cumplir como el vecino espera. El problema es que esa transferencia de funciones no siempre viene acompañada de una transferencia de recursos”, señaló.





Más servicios, menos fondos





Jovanovic remarcó que la situación se agrava en el contexto actual, marcado por recortes presupuestarios y la paralización de la obra pública, una decisión que impacta de lleno en los gobiernos locales.





“Estamos en tiempos donde los recortes hacia los municipios son importantes. Esto no tiene nada que ver con el color político, sino con una realidad estructural que afecta sobre todo a los municipios medianos y pequeños, que terminamos teniendo prácticamente las mismas dificultades”, explicó.





En ese marco, el dirigente destacó la importancia del encuentro como un primer paso hacia la conformación de un espacio de trabajo conjunto, que permita coordinar reclamos y explorar nuevas alternativas de financiamiento.





El Foro Regional y la búsqueda de financiamiento





La reunión en Chascomús marcó el lanzamiento del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y Crecimiento (FRIDEC), una iniciativa que apunta a consolidar una agenda común entre los municipios, combinando instancias políticas con mesas técnicas para abordar temas clave como infraestructura, producción e innovación.





Jovanovic aclaró que este primer encuentro fue inicial y que ahora resta “cristalizar” la propuesta para definir su funcionamiento futuro.





“Esto fue una primera reunión. Ahora hay que darle forma al foro y ver cómo se va a trabajar de acá en adelante”, sostuvo.





Uno de los aspectos que generó mayor interés fue la presencia de autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que abrieron la posibilidad de analizar mecanismos de financiamiento internacional para proyectos municipales.





“Hoy, además de los recursos habituales que tiene un municipio, tenemos otra problemática grave: se cortó la obra pública. Esto lo están sufriendo todos los municipios. Financiar una obra con recursos propios es muy difícil y trasladar ese costo al vecino, a través de contribuciones por mejora, también se vuelve complicado en este contexto económico”, explicó.





En ese sentido, Jovanovic consideró que evaluar líneas de financiamiento externo “no deja de ser interesante”, aunque aclaró que se trata de procesos que deberán analizarse con tiempo y responsabilidad.





Nación, Provincia y un reclamo compartido





Consultado sobre la posibilidad de elevar reclamos conjuntos a la Provincia y a la Nación, Jovanovic señaló que la Provincia estuvo representada en el encuentro, lo que garantiza que los planteos lleguen a ese nivel.





“Había un funcionario provincial, Juan Manuel Padín, subsecretario de Cooperación Internacional y Relaciones Interjurisdiccionales, con lo cual la Provincia va a estar enterada de los reclamos de todos los municipios”, indicó.





Respecto del gobierno nacional, fue contundente: “Todos estamos más o menos igual. No hay recursos provenientes de Nación, sobre todo los ligados a la obra pública, que directamente no existen. Es algo que el propio gobierno nacional ha anunciado”.





Comunidades pequeñas y falta de inversión privada





Otro de los puntos que surgió en el análisis fue la dificultad de suplir la ausencia del Estado con inversión privada, especialmente en comunidades con baja densidad poblacional.





“Cuando el Estado no puede hacer obra pública, en teoría debería hacerlo el sector privado. Pero para que eso ocurra tiene que ser un negocio rentable. En comunidades pequeñas, donde la cantidad de usuarios no es atractiva para el privado, eso se complica aún más”, explicó Jovanovic.





Impuestos, tasas y una confusión habitual





Durante la entrevista también se abordó un tema sensible: la percepción social sobre impuestos y tasas municipales. Jovanovic fue claro al marcar la diferencia entre ambos conceptos.





“El municipio no cobra impuestos. Los impuestos los recauda el Estado Nacional o la Provincia y luego se coparticipan. El municipio solo puede cobrar tasas y derechos, que están directamente vinculados a la prestación de un servicio”, aclaró.





Detalló que tasas como la de servicios generales, alumbrado, barrido y limpieza, o higiene y salubridad, están asociadas a prestaciones concretas que brinda la comuna.





“La gente suele hablar de ‘impuestos’, pero en realidad se refiere a tasas municipales. Son cosas distintas”, señaló.





El presupuesto de Madariaga y la coparticipación





Jovanovic explicó que, hasta el año pasado, los recursos genuinos del Municipio de Madariaga representaban alrededor del 33% del presupuesto, mientras que el 67% restante provenía de la coparticipación provincial.





“Con eso tenemos que funcionar: pagar sueldos, sostener los servicios y todo lo que implica el ejercicio anual del municipio”, dijo.





Para este año, el objetivo es intentar elevar ese porcentaje de recursos propios, aunque reconoció las dificultades: “Para llegar a un 38 o 39% necesitás que la gente pague, y eso es lo más difícil”.





Además, advirtió que la coparticipación podría verse afectada por la caída de la recaudación nacional, producto de la baja en el consumo y otros factores económicos.





“El presupuesto es una previsión. Después hay que ver lo que realmente entra durante el año, porque si la macroeconomía no se comporta como se esperaba, aparecen los inconvenientes”, explicó.





Aporte local, retorno limitado





Finalmente, Jovanovic se refirió a la situación del sector agropecuario en Madariaga y al escaso retorno local de los recursos que se generan.





“Se hizo un estudio que mostró que Madariaga aporta al Estado Nacional más de un presupuesto y medio municipal. Sin embargo, gran parte de esos recursos no son coparticipables y no vuelven al distrito”, señaló.





Y concluyó: “Antes, al menos, eso se compensaba con obra pública. Hoy, sin obra pública y sin coparticipación de esos ingresos, la situación se vuelve todavía más compleja”.





El encuentro de Chascomús dejó así un diagnóstico compartido y el inicio de un camino de articulación regional, con el objetivo de fortalecer la voz de los municipios del interior bonaerense frente a un escenario económico y financiero cada vez más desafiante.