Piden la prisión preventiva de la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas

NACIONALES

La Justicia de Río de Janeiro avanzó en el caso de Agostina Páez (29), la abogada e influencer santiagueña que está retenida y con tobillera electrónica en Brasil tras el incidente en el bar de Ipanema del 14 de enero, cuando quedó acusada por presuntos gestos racistas. Ahora, su causa se agravó: se pidió la prisión preventiva de la turista argentina, que quedó imputada por "injuria racial".

Los fiscales destacaron en un escrito la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a la santiagueña , que habría intentado evitar que Páez siguiera haciendo los "gestos racistas", según informó el sitio local UOL.

Desde el entorno de Páez se insiste que los gestos fueron dirigidos a manera de broma hacia sus amigas mientras desde la vereda de enfrente el empleado de un bar le hacía gestos obscenos. Su abogado, Sebastián Robles, reafirmó que en Brasil "no hay antecedentes de una condena así a un extranjero".

Desde el incidente, a la abogada argentina se le retuvo el pasaporte, se la obligó a permenecer en Brasil y le ordenaron usar una tobillera electrónica. Ahora, piden por la prisión preventiva. “Es una medida totalmente desproporcionada y arbitraria, ya que no cuenta con un plazo razonable”, insistió Robles en charla con radio Perfil.

Y sumó: "Es una locura lo que se está pidiendo porque hasta el momento no hay una acusación formal por parte del Ministerio Público brasileño, que, pese al tiempo transcurrido, no tenemos respuesta acerca de lo que va a ocurrir con mi cliente".

Por lo pronto, la Policía Civil dio por cerrada la investigación. Fue el 23 de enero al entender que el video proporcionado es suficiente para fallar a favor de los trabajadores del bar; uno de ellos denunció a la argentina. En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar.

Una semana atrás apareció un nuevo video de una cámara de seguridad del bar donde se produjo el conflicto y muestra claramente como uno de los mozos del lugar le hizo "gestos obscenos" a Páez. Se puede ver como el empleado le grita en plena calle y se toma los genitales apuntando hacia la argentina. El video fue sumado a la causa.

Justamente, este video refuerza la versión de la mujer de 29 años, quien desde un primer momento sostuvo que ella y su grupo de amigas fueron provocadas por empleados del establecimiento.

Sin embargo, el Ministerio Público de Río de Janeiro afirma que los hechos de Páez “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria”.

La abogada está imputada por el delito de "injuria racial" , y en Brasil dichos cargos contemplan una pena de prisión que va de dos a cinco años y no contempla la salida por fianza. También una de las amigas de la joven quedó imputada por "falso testimonio".

El episodio se originó el 14 de enero a partir de una discusión entre empleados de un bar y las turistas argentinas. Fue cuando uno de los empleados del bar ubicado sobre la calle Vinícius de Moraes, les informó a Páez y a sus amigas un error en la cuenta a pagar.

Según Agostina, ellas habían pagado todas las consumiciones. Sin embargo, al retirarse del lugar, el personal del bar las retuvo y les aseguró que, a partir de la pulsera que tenían, figuraban consumos impagos.

Frente a esa acusación, las jóvenes denunciaron que estaban siendo estafadas, aunque accedieron a pagar para poder irse. Pero, lejos de descomprimir la situación, el trato del personal empeoró. Agostina contó que algunos empleados comenzaron a reírse en sus caras y las siguieron por las escaleras, mientras realizaban gestos obscenos.

Tras ese primer entredicho y al retirarse del lugar, la joven fue registrada por cámaras realizando gestos asociados a los monos y por eso quedó inculpada.

Fuente: Clarín