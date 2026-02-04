Una nena de 4 años se cayó en un pozo de 12 metros, su papá se tiró a rescatarla y se salvaron de milagro

NACIONALES

Momentos de máxima tensión se vivieron durante la noche del lunes en Cosquín, Córdoba, después de que una nena de 4 años cayera dentro de un pozo de 12 metros de profundidad . Al advertir el hecho, su papá se tiró detrás de ella para rescatarla y se salvaron de milagro .

El dramático episodio ocurrió en la intersección de San Martín y Podestá y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios. Ambos fueron rescatados y, según trascendió, ninguno de los dos presentaba heridas de consideración .

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce , el pozo tenía agua, por lo que el papá se tiró sin dudarlo para lograr sostenerla y que se mantenga a flote hasta la llegada de los especialistas que los auxiliaron.

Los Bomberos indicaron que recibieron una alerta alrededor de las 23, que daba cuenta de que dos personas habían caído a un aljibe en una zona cercana al acceso sur de la ciudad.

Cuando llegaron al lugar, lograron hablar con ambos y los contuvieron mientras trabajaban para llegar a ellos . Los especialistas montaron un sistema de rescate con cuerdas y después de unos minutos lograron sacar primero a la nena y después a su papá.

El servicio de emergencias Cremed les brindó los primeros auxilios y los trasladó al Hospital Domingo Funes, donde recibieron atención médica. Según indicaron los profesionales, ninguno de los dos presentaba heridas de consideración . Sin embargo, quedaron en observación preventiva.

Aunque las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún no están claras, la Policía cree que la caída se produjo después de que su papá la perdiera de vista por un momento .

En el lugar trabajaron dos dotaciones de rescate de los Bomberos Voluntarios y colaboró personal de la Guardia Urbana Municipal y de la Policía de Córdoba.

Fuente: TN