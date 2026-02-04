Se estudia en la UTN: tiene 20 materias, dura dos años y se puede cursar a distancia

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) es una de las instituciones más reconocidas del país por su orientación a la tecnología , la industria y la formación práctica. Dentro de su oferta académica, hay una carrera que se destaca por su duración corta, modalidad a distancia y alta demanda laboral .

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad , una propuesta que tiene solo 20 materias , dura dos años , cuenta con una carga horaria total de 1.368 horas y puede cursarse completamente online , lo que la vuelve ideal para quienes trabajan o buscan reconvertirse profesionalmente.

La carrera está orientada a formar profesionales capaces de prevenir, detectar y responder a incidentes de seguridad informática . A lo largo de la cursada, los estudiantes aprenden a proteger sistemas, redes y datos frente a ataques cibernéticos, accesos no autorizados y fugas de información.

El enfoque es práctico y actual, con contenidos alineados a las necesidades reales del mercado laboral, haciendo foco en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información .

Quienes finalizan la tecnicatura pueden desempeñarse en distintos ámbitos vinculados a la seguridad informática, tanto en el sector público como privado:

La ciberseguridad es uno de los campos con mayor crecimiento y demanda laboral , tanto en Argentina como a nivel internacional.

Para inscribirse en esta tecnicatura de la UTN, el único requisito es contar con:

No se exige experiencia previa en informática, aunque tener conocimientos básicos puede facilitar el inicio de la cursada.

