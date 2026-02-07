MAR DEL PLATA: Demoraron al comediante callejero “El Chileno” por agarrarse a trompadas con un hombre en plena peatonal

ZONALES





El comediante callejero conocido como “El Chileno” volvió a quedar en el centro de un episodio de violencia en el microcentro marplatense. Esta vez fue demorado por la policía durante la madrugada, luego de protagonizar una pelea a golpes en plena peatonal.





El hecho se registró alrededor de la 1.10, en Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró al artista —de 52 años— agrediendo a un hombre de 41, que ya se encontraba tendido en el suelo.





Según pudo reconstruirse a partir del testimonio de la víctima, todo se habría iniciado con una discusión verbal vinculada al país de origen del agresor y referencias a la cuestión de las Islas Malvinas. El intercambio fue subiendo de tono hasta derivar en golpes de puño.





Producto de la agresión, el hombre atacado sufrió lesiones en el rostro, especialmente a la altura del ojo izquierdo.





Tras controlar la situación, intervino la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó la formación de una causa por lesiones leves y el traslado del imputado a sede judicial.





No se trata de un hecho aislado. Apenas dos semanas atrás, el mismo comediante había sido señalado por participar en otra gresca, en esa oportunidad en la Plaza del Milenio. Allí, el dúo de humor callejero Aliadas.show, integrado por artistas peruanos que viven en Mar del Plata, denunció haber recibido agravios e insultos reiterados.





“Estamos cansados de esta persona y lo único que queremos es trabajar tranquilos, pero ya de hace años viene amenazando de muerte y molestándonos”, habían manifestado entonces.





La reiteración de conflictos vuelve a encender la preocupación sobre la convivencia entre espectáculos callejeros en uno de los sectores más transitados de la ciudad, especialmente en plena temporada de verano, cuando la circulación de turistas se multiplica.