Lucas Otero, administrador canino: “Cuando el perro sonríe no trasmite alegría, sino que busca apaciguar”

Cuando los perros abren la boca y llevan a cabo una mueca similar a una sonrisa, inmediatamente la ternura nos invade: eso sucede porque consideramos que el gesto tiene vínculos con la alegría y la felicidad . Sin embargo, el adiestrador canino Lucas Otero advirtió que no cuenta con el mismo significado emocional que con los seres humanos.

Por lo pronto, que los cachorros muestren los dientes implica una señal de apaciguamiento , un movimiento natural para bajar tensiones o hasta una conducta aprendida. Bostezar, parpadear lento, relajar los labios y girar la cabeza poseen un efecto similar: lo podemos apreciar en el momento en el que el dueño está muy excitado , con voz alta y ademanes bruscos.

Por supuesto, nuestros amigos peludos sienten alegría, pero la demuestran de una manera distinta. A menudo, acostumbran a soltar el cuerpo, mantener la cola sin rigidez, acomodar las orejas en su posición habitual y jugar y saltar para motorizar interacciones sociales. En todo caso, el riesgo está en creer que la postura de su boca representa una emoción positiva .

En ocasiones puede resultar todo lo contrario: nerviosismo leve, incomodidad o necesidad de evitar el conflicto a toda costa . Así, muchos mordiscos ocurren sin que pareciera haber un aviso previo. En ese sentido, se vuelve fundamental leer las señales concretas y el lenguaje corporal completo, no únicamente en la cara como zona aislada.

La felicidad canina no amerita comprar juguetes caros ni ropa, sino cubrir las necesidades biológicas básicas y emocionales. Una cuestión clave es sacarlo a caminar , pero no solo para hacer pis: deben olfatear todo lo que esté a su alcance, explorar y hacerlo a su ritmo, no tironeando ni obligando a que el paseo sea instantáneo. Además, aman la previsibilidad : les gusta saber a qué hora se come, a qué hora deben orinar y qué se espera de ellos.

Por eso, normalmente se dice que las rutinas les brindan una seguridad mental extra . La interacción es clara, ya que quieren relacionarse, pero sin gritos, órdenes contradictorias ni abrazos forzados. Para ellos es importante estar activos, compartir espacio, que los miren y que los comprendan. Además, precisan de una estimulación mental constante , aunque depende de la raza y de la edad.

Un perro aburrido casi siempre se estresa: para contrarrestar esa ansiedad, sirven los juegos de olfateo , buscar comida escondida, aprender cosas nuevas y resolver pequeños desafíos. El descanso de calidad, a su vez, debe extenderse entre 12 y 16 horas ; si está siempre alerta, es que algo no anda bien. Los límites, no obstante, no son castigo sino estructura: sin un guía se excitan, se frustran y viven atentos a los potenciales peligros.

El enfoque que adopta Otero, tal y como lo hacen otros adiestradores, es el de interpretar a las mascotas y no solo la corrección tradicional. El influencer, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales oficiales por sus explicaciones sobre el vínculo con los canes, se especializó en el análisis e intervención de los problemas de comportamiento , ayudando a propietarios a mejorar la convivencia.

De hecho, promueve métodos de entrenamiento sin castigos físicos, priorizando el bienestar emocional del animal y entendiendo su comunicación natural: ve al cachorro como un sistema nervioso , un ser con sentimientos y necesidades de especie, y no como un aparato a programar.

Fuente: TN