El dolor del hermano de la argentina que murió en Los Ángeles tras el último adiós: “Perdí a mi mejor amiga”

NACIONALES

Narela Barreto fue encontrada muerta el 29 de enero en Los Ángeles , a cinco cuadras del departamento donde vivía. La joven argentina de 27 años vivía en Estados Unidos desde el 2024 y su familia tuvo que esperar un mes para repatriar sus restos y poder despedirla en su tierra .

Este viernes los familiares y amigos realizarán el velorio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

La ceremonia será en una casa de sepelios hasta las 13 y luego sus restos serán trasladados hacia el cementerio de Lomas de Zamora.

En ese contexto, en las últimas horas, su hermano Santiago Marquez Barreto compartió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram en las que reflejó el profundo dolor que le dejó la partida de Narela.

“ No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez, no puedo más . ¿Por qué a vos? Me duele el alma. Trato de ser fuerte por mami, papi, abu, todos... pero no puedo", expresó.

“ Perdí a mi mejor amiga , a la única persona que me entendía más allá de todo, que siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre. Gran parte del que soy hoy es por vos, ayúdame a soportar tanto dolor “, agregó al emotivo escrito.

“ Siento que se me va a salir el corazón , lloro en soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar por y para siempre ”, concluyó el escrito.

A continuación, compartió dos frases con las que identificó su pena: “Un día te das cuenta de lo mucho que extrañás reírte con tu hermana”, y luego: “Perdón por no haberte abrazado más fuerte, pensé que te volvería a ver” .

Fuente: TN