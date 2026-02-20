El asombro de los trabajadores evacuados tras la explosión en Gendarmería: “Pensé que era un simulacro”

Cerca de las 14 de este viernes, explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería de la Avenida Paseo Colón y México . Hay tres efectivos heridos, uno fue atendido en el lugar y los otros dos fueron trasladados al Hospital Argerich.

El hecho ocurrió en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

Uno de los trabajadores del edificio lindero a la Escuela aseguró que no escuchó la explosión y no estuvo en peligro, pero las autoridades “evacuaron toda la cuadra”. El hombre aseguró que nunca había vivido algo similar. “De hecho, pensé que era un simulacro”, aseguró.

Otros empleados de oficinas contiguas expresaron que solo saben de la explosión porque les pidieron evacuar, pero no tienen más información del suceso.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN