Dos nuevos detenidos por la “Banda del Millón”: a uno lo buscaban por el robo a la abuela influencer

NACIONALES

Eran buscados por la Policía y la Justicia a raíz de una serie de robos cometidos en la zona norte del conurbano y atribuidos a la denominada "Banda del Millón" , uno de ellos, el que tuvo como víctima a la abuela influencer Mónica Mancini (82). Este jueves finalmente cayeron presos: uno tiene 17 años y el otro 15. A este último lo acompañaba uno de 18, también detenido.

Según las fuentes consultadas por Clarín , uno de los procedimientos fue llevado a cabo por personal de la comisaría 2da. de Tigre que, tras tareas encubiertas, localizó al sospechoso de 17 años, que era buscado por el asalto a Mancini, cometido el 9 de enero pasado en San Isidro.

Sobre este joven había una orden de detención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San isidro, que dispuso luego de su captura que quede alojado en un centro de menores de La Plata.

Mientras que en otro operativo, policías del Comando de Patrullas de San Isidro que recorrían su jurisdicción observaron el paso de dos sospechoso en una moto Honda de 110 cc. y color rojo. Y después de un seguimiento fueron interceptados y detenidos al llegar a la calle Francia al 200.

En poder de los estos sospechosos los policías hallaron una mochila tipo caja con las que se realizan repartos y que contenía herramientas para cometer robos con escalamiento y un celular.

Una fuente de la investigación explicó a este medio que al identificar a los detenidos se determinó que uno tenía 18 años y el otro 15, y que sobre este último, con domicilio en la villa La Cava de Béccar, pesaba un pedido de captura activo de la Justicia por una serie de robos tipo "escruche" cometidos por la "Banda del Millón".

El investigador consultado señaló que si bien por su edad es inimputable, también se lo derivó a un instituto de menores, donde quedó alojado.

El robo a la abuela influencer fue dirigido por Brandon Imanol Brites (19), líder de la "Banda del Millón" , quien digitó todo por celular desde la cárcel. A raíz de ello, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó al Ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que prohíba el uso de teléfonos personales para los integrantes de esta organización.

Parte de la tortura que sufrió la jubilada quedó registrada en una cámara de seguridad que tenía en su habitación. Fueron en total casi dos horas las que estuvieron los ladrones dentro de la casa de la mujer, ubicada en Martínez.

La mujer fue sorprendida en plena madrugada del viernes 9 de enero. El reloj marcaba las 3.57 cuando la mujer se topó de manera violenta con dos de los tres sospechosos que entraron a su casa, luego de saltar la reja y trepar por el techo.

Mancini gritó, pero el asaltante rápidamente la tomó de ambos brazos y la tiró al suelo. En una misma acción le advirtió: “Callate porque te mato”.

Detrás de él ingresó su cómplice. Tenía guantes negros, un morral y tapó su cara con un pasamontaña. Mientras, el primer sospechoso estaba arriba la de mujer y la seguía amenazando.

El segundo ladrón entró a la habitación con un cuchillo tipo tramontina en su mano derecha y un celular en la izquierda. Dio un vistazo rápido y general al lugar y se cubrió con una capucha.

De inmediato, el primer joven tomó el teléfono y comenzó a hablar. “Acá está la señora, decile cómo se llama”, dijo.

Del otro lado de la videollamada estaba Brites, quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero, también por ser el autor intelectual de al menos 11 robos similares.

Brites los alertó que había cámaras de seguridad en el lugar. Fue entonces que uno de ellos se dirigió hasta un mueble y corrió la cámara, para que no quede registro del ataque.

Según la investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, la brutalidad no quedó ahí, sino que volvieron a decirle que la iban a quemar con agua caliente o secuestrarla si no les daba el dinero y joyas que tenía.

A Mancini le robaron joyas, euros y dinero en efectivo. Como les parecía poco, también le vaciaron sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales. Se transfirieron 10 millones de pesos.

El 30 de octubre, dos meses antes del robo, ladrones intentaron ingresar a la misma casa, pero un vigilador privado se dio cuenta y pudo llamar a la policía, por lo que no llegaron a concretar el hecho.

La "Banda del Millón" es una organización criminal que hasta hoy tenía a 11 integrantes tras las rejas y que actúa en el ámbito de la zona norte, hace inteligencia previa e ingresa a casas, donde generalmente viven adultos mayores, a quienes los reducen, amenazan y les roban.

Le atribuyen más de una docena de robos. Entre las víctimas están el periodista Ángel “Baby” Etchecopar (71) y el hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús (45). También están acusados de los crímenes del empresario y proteccionista de animales Jorge De Marco (65), en marzo del 2024, y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81), en octubre último.

Fuente: Clarín