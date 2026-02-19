Denuncian y piden identificar a la mujer que quedó filmada dándole cerveza a una niña a bordo de un tren

NACIONALES

Luego de que el miércoles se viralizara un video donde una mujer le da de tomar cerveza a una bebé , el Ministerio de Capital Humano radicó una denuncia penal para que se investigue el hecho y se proteja a la menor.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, informa que formuló una denuncia penal y dio intervención a los organismos de protección de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad competentes ante la difusión pública de un video en el que se observa a una mujer suministrando una bebida alcohólica a una niña de corta edad en el ámbito del Ferrocarril General San Martín ", señala el comunicado.

En la denuncia penal se solicitó la identificación de las personas involucradas y la investigación de los delitos incurridos contra la niña, según informó el Ministerio.

En el video, se observa a una mujer charlando despreocupadamente en un vagón mientras la niña, que todavía usa pañales, a upa suyo toma cerveza de una lata.

Segundos después, la mujer se la saca a la bebé para poder tomar. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y provocaron la indigación de los usuarios.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y quedó radicada bajo el número 1592133.

El objetivo es "que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada", afirma el comunicado.

Capital Humano también solicitó la intervención inmediata del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, para que se pueda identificar a la niña y a la mujer involucrada , y se adopten las medidas de protección.

Fuente: Clarín