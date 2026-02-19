La reacción de la madre del nene asesinado por su padre tras enterarse de que el parricida se suicidó

NACIONALES

Natalia Ciak, madre de Joaquín, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora, expresó su indignación por la noticia del suicidio del parricida . “Estoy en shock porque el cobarde no se mató y se metió con Joaco”, denunció.

La madre de la pequeña víctima se enteró de que Alejandro Ruffo se quitó la vida en el penal de Melchor Romero a través de su abogado, pero descartó dar más declaraciones al respecto. “Nada que decir. Nada me devuelve a Joaqui ”, respondió ante la consulta de este medio.

Esto solo le recuerda que perdió a su único hijo , con quien tenía una conexión especial, por causa de la violencia vicaria . “Éramos luz. (Alejandro Ruffo) no se bancó saber que podíamos vivir sin él. No aguanté más su manipulación y mirá lo que hizo”, lamentó.

El 18 de diciembre, en diálogo con TN, Ciak remarcó que el crimen de Ruffo fue “consciente y premeditado” . “La peor traición no fue hacia mí. Fue hacía Joaquín” , dijo en ese momento.

Ruffo asesinó a su hijo Joaquín el 5 de agosto de 2025 en la mañana. Llevó a Natalia Ciak a tomar la combi que la llevaría al trabajo y regresó a su casa.

El hombre debía llevar a su nene al colegio, pero nunca lo hizo. En cambio, hizo varias publicaciones en redes sociales insultando a su ahora expareja. Luego, subió a la habitación de Joaquín y lo asfixió con una almohada.

Cuando Ciak llegó a la casa junto con la Policía, vio a Ruffo ensangrentado en la sala y, al subir las escaleras, encontró el cuerpo de su hijo.

Alejandro Ruffo fue encontrado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero este jueves.

Fuentes oficiales informaron que el personal del penal realizaba una recorrida de rutina cuando escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4.

Los internos pidieron auxilio porque Ruffo se habría colgado con una sábana. Según confirmó NA, el parricida ató un extremo a la ventana de la celda N° 85 para ahorcarse. Aunque sus compañeros cortaron la tela e intentaron reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar.

A raíz del hecho, intervino la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge” , luego de que asfixió a su hijo porque su esposa le había pedido el divorcio.

Ruffo fue encontrado gravemente herido, ya que había intentado quitarse la vida tras cometer el crimen de su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo , donde confesó el crimen y el móvil.

Fuente: TN