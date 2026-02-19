Rescataron a siete ancianos que vivían en condiciones inhumanas y atados en un geriátrico de Isidro Casanova

Rescataron a siete ancianos que estaban alojados en un geriátrico en condiciones deplorables en Isidro Casanova , localidad de La Matanza. Vivían en pésimas condiciones de salubridad e incluso eran atados.

“El jardín de mis abuelos”, ubicado en Portugal al 2000, entre Fitz Roy y Bogotá, era hogar de seis mujeres y un hombre que logró escapar y denunciar lo que sucedía.

Todo comenzó con un llamado al 911 cuando el hombre mayor pidió auxilio tras caerse en la calle. Primero fue atendido en la clínica Figueroa Paredes y después se presentó en la comisaría para contar el infierno que vivían él y sus compañeras.

Para constatar sus dichos, un comisario que también es médico se dirigió al lugar y verificó que había “ancianas atadas a las camas, en pésimas condiciones de salubridad y con colchones y baños que provocaban asco de solo mirar” , según informó Primer Plano Online.

La fiscal Andrea Palín, de turno en La Matanza, escuchó el testimonio del comisario y ordenó un allanamiento fiscal de urgencia . Mientras tanto, se comunicó con el juez de garantías Fernando Pinos Guevara para ponerlo al tanto de la situación.

La fiscal Palín dispuso que todos los residentes fueran derivados a otros centros asistenciales y notificó a los dueños del geriátrico sobre la formación de una causa penal, en principio por averiguación de ilícito.

Además, ordenó investigar si el lugar tenía habilitación y avisó al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza para que avancen, si corresponde, con la clausura.

Luego del allanamiento, Nazarena, una extrabajadora de limpieza del geriátrico, publicó un mensaje en redes sociales: “ Si tienen a sus abuelos ahí, sepan que van a pasar hambre, malos tratos ; los tienen en las peores condiciones. Cuando llueve, entra agua por todos lados sobre las camas mientras los dueños miran para otro lado”.

“ Los tienen peor que si fueran animales , atados, comiendo fideos recalentados todos los días que parecen comida de perro”, añadió la mujer.

También contó que cuando los familiares los van a visitar, los desatan y cambian solo para la visita, porque el resto del tiempo los tienen horas atados y llorando . Además, advirtió que en el lugar trabajarían menores de edad.

Fuente: TN