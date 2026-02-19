El posteo de la joven que se grabó manejando a 180 km/h y cruzando semáforos en rojo en Berisso

NACIONALES

Se viralizó en las últimas horas un video de una joven que manejó a 180 km/h durante varias cuadras en Berisso , cruzó al menos tres semáforos en rojo y festejó la peligrosa maniobra junto a una amiga, que filmó toda la secuencia y la subió a sus redes sociales.

Tras la repercusión, la conductora publicó un descargo en sus redes donde dio su versión de los hechos y negó haber superado el límite de velocidad.

“Con respecto al video que se está haciendo viral, no es lo que parece. Íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal . ¿O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos y lo tomábamos como un chiste", escribió la joven en una historia de Instagram.

El video, que dura casi un minuto, muestra a la chica y a su amiga gritando y festejando cuando el auto llega a los 180 km/h. “¡Vamos para ciento ochenta, dale, dale, dale!” , se las escucha decir.

Sobre las imágenes, la conductora aseguró que el video sería de hace dos años y remarcó que jamás subiría un video a redes sociales manejando un auto a alta velocidad.

Además, cerró con una advertencia: “Sigan haciendo difamación con nombres y cara que se van a hacer las denuncias correspondientes ”.

El caso recordó de inmediato a lo que pasó en La Plata con Felicitas Alvite , conocida como “La Toretto” . En abril de 2024, el motociclista Walter Armand murió tras ser atropellado. Ese mismo año se habría grabado el video de la joven de Berisso.

Alvite está detenida con prisión domiciliaria y espera el juicio que se realizará en noviembre. La acusan de haber manejado a alta velocidad por una avenida, cruzar semáforos en rojo y participar en una presunta picada ilegal junto a su amiga Valentina Velázquez.

Fuente: TN